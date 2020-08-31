Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğluydu... Taner Ölmez'in abisi de meğer kendisi gibi ünlüymüş

Taner Ölmez'in abisinin de kendisi kadar ünlü birisi olduğunu biliyor muydunuz? 34 yaşındak başarılı oyuncu Taner Ölmez'in hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un popülerliğini kazandığı Medcezir dizisinde Mert Asım Serez karakteri ile izleyici karşısına çıkan Taner Ölmez'in, abisinin müzisyen olduğunu öğrenenler şaşırıyor.