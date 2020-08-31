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Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğluydu... Taner Ölmez'in abisi de meğer kendisi gibi ünlüymüş

Taner Ölmez'in abisinin de kendisi kadar ünlü olduğunu öğrenenler şaşırdı. Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın canlandırdığı Ender Serezli karakterinin oğlu Mert Asım'dı Taner Ölmez... Son dönemin başarılı oyuncularından olan 34 yaşındaki Taner Ölmez, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Meğer Ölmez'in yeteneği genetikmiş... Taner Ölmez'in abisi ünlü bir müzisyen... İşte oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile magazin gündeminden düşmeyen Taner Ölmez'in kendisinden 7 yaş büyük müzisyen abisi...

31.08.2020 09:21 - Son Güncelleme: 31.08.2020 09:21
Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğluydu... Taner Ölmez'in abisi de meğer kendisi gibi ünlüymüş

Taner Ölmez'in abisinin de kendisi kadar ünlü birisi olduğunu biliyor muydunuz? 34 yaşındak başarılı oyuncu Taner Ölmez'in hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un popülerliğini kazandığı Medcezir dizisinde Mert Asım Serez karakteri ile izleyici karşısına çıkan Taner Ölmez'in, abisinin müzisyen olduğunu öğrenenler şaşırıyor.

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Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğluydu... Taner Ölmez'in abisi de meğer kendisi gibi ünlüymüş

Memleketi Tunceli olan Taner Ölmez, göze olduğu kadar kulağa da hitap ediyor. İşte oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakan Taner Ölmez'in müzisyen abisi Taylan Özgür Ölmez ve ünlülerin kardeşleri...

Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğluydu... Taner Ölmez'in abisi de meğer kendisi gibi ünlüymüş
Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğluydu... Taner Ölmez'in abisi de meğer kendisi gibi ünlüymüş

BENSU - BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğluydu... Taner Ölmez'in abisi de meğer kendisi gibi ünlüymüş
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