Galatasaray'ın yıldızı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan olay Serenay Sarıkaya benzetmesi! "O ne ayı gibi..."
Galatasaray'ın yıldızı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan olay Serenay Sarıkaya benzetmesi! Konuk olduğu programlarda açıklamaları ile dikkat çeken Ebru Şancı yine günlerce konuşulacak sözlere imza attı. Galatasaraylı futbolcunun eşi olan eski model Ebru Şancı Serenay Sarıkaya'nın 75 bin TL'lik kombinini beğenmedi, bakın ne dedi.
"O NE AYI GİBİ..."
Galatasaray'ın yıldızı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan olay Serenay Sarıkaya benzetmesi! Serenay Sarıkaya geçtiğimiz gün 75 bin TL'lik kombini ile dikkat çekti. Çantası 64 bin TL, gözlüğü 6 bin TL, küpesi ise5 bin TL olan Sarıkaya gündem olunca bir magazin programına katılan Ebru Şancı da konu hakkında yorum yaptı.
Ebru Şancı Serenay Sarıkaya'nın 75 binTL'lik kombinini beğenmekle kalmadı bir de oyuncunun burnundaki piercing'e taktı.
"HADİSE BU CENAZEYİ KALDIRAMAZ"
Galatasaray'ın yıldızı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan Hadise - Mehmet Dinçerler aşkına geçtiğimiz günlerde bomba bir yorum geldi.
Bir magazin programına konuk olan Ebru Şancı, Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkına ilginç bir yorum yaptı. Ebru Şancı yeni evlilik teklifi alan Hadise ile ilgili "Ben kendi fikrimi söylüyorum, Hadise bu cenazeyi kaldıramaz" dedi. Bu açıklamanın sebebi ise Hadise'ye alınan 40 bin dolarlık yüzük için ortaya atılan iddialardı.