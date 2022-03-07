Galatasaray'ın yıldızı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan olay Serenay Sarıkaya benzetmesi! "O ne ayı gibi..."

Bir magazin programına konuk olan Ebru Şancı, Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkına ilginç bir yorum yaptı. Ebru Şancı yeni evlilik teklifi alan Hadise ile ilgili "Ben kendi fikrimi söylüyorum, Hadise bu cenazeyi kaldıramaz" dedi. Bu açıklamanın sebebi ise Hadise'ye alınan 40 bin dolarlık yüzük için ortaya atılan iddialardı.