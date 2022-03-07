Survivor Merve Aydın’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı Merve Aydın'ın eşi meğer kendisinden de ünlüymüş...
Survivor All Star tüm hızıyla devam ederken ünlüler takımında bulunan atlet Merve Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor'a 3 kez katılan Aydın'ın özellikle aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Merve Aydın'ın eşi kim?", "Survivor Merve kiminle evli?" sorularının yanıtını arattı. Aydın'ın ünlü isimle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Merve Aydın kiminle evliymiş...
07.03.2022 16:17 - Son Güncelleme: 07.03.2022 16:17
Bu yıl birbirinden zorlu rakiplerin yarıştığı kadroda bugüne dek tam 3 kez Survivor'a katılan ve ünlüler takımında bulunan atlet Merve Aydın da yer alıyor.
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor'da sergilediği performansla dikkat çeken Aydın'ın hayatı ise merak edilip araştırılıyor.