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Haberler Magazin Ceylan transparan elbisesiyle olay! Estetikle bambaşka biri olan 'küçük' Ceylan’ı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı

Ceylan transparan elbisesiyle olay! Estetikle bambaşka biri olan 'küçük' Ceylan’ı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı

Ceylan transparan elbisesiyle olay! Estetikle bambaşka biri olan 'küçük' Ceylan'ı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı... Türk müziğinin küçük Ceylan'ıydı ünlü şarkıcı Ceylan Avcı... Babasının işi nedeniyle küçük yaşlarda müzik dünyasının içinde yer almaya başlayan ve bu nedenle 'Küçük Ceylan' olarak anılan türkücünün sosyal medya paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Aslen Tuncelili olan Ceylan Avcı'nınson halini görenler yaşını merak ediyor...

07.03.2022 17:15 - Son Güncelleme: 07.03.2022 17:18
Ceylan transparan elbisesiyle olay! Estetikle bambaşka biri olan ’küçük’ Ceylan’ı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı

Ceylan sahne aldığı transparan elbisesiyle sosyal medyada gündem oldu. Estetikle bambaşka biri olan bir dönemin 'küçük' Ceylan'ını Seda Sayan da yorumsuz bırakmadı...

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Ceylan transparan elbisesiyle olay! Estetikle bambaşka biri olan ’küçük’ Ceylan’ı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı

Küçük yaşlarda müzik dünyasının içinde yer almaya başlayan ve henüz 10 yaşındayken ilk albümünü çıkaran Ceylan Avcı'nın hayatı merak konusu oldu.

Ceylan transparan elbisesiyle olay! Estetikle bambaşka biri olan ’küçük’ Ceylan’ı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı

Güçlü sesi ve yorumunun yanı sıra son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle de çok konuşulan türkücünün özellikle yaşı merak edilip araştırıldı.

Ceylan transparan elbisesiyle olay! Estetikle bambaşka biri olan ’küçük’ Ceylan’ı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı

Sosyal medyadan paylaştığı bu kare ile dikkat çeken Ceylan'a Seda Sayan da yorum yaptı...

Ceylan transparan elbisesiyle olay! Estetikle bambaşka biri olan ’küçük’ Ceylan’ı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı

Yıllardır televizyon ekranlarında izlediğimiz türkücünün yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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