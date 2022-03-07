Ceylan transparan elbisesiyle olay! Estetikle bambaşka biri olan 'küçük' Ceylan’ı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı
Ceylan transparan elbisesiyle olay! Estetikle bambaşka biri olan 'küçük' Ceylan'ı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı... Türk müziğinin küçük Ceylan'ıydı ünlü şarkıcı Ceylan Avcı... Babasının işi nedeniyle küçük yaşlarda müzik dünyasının içinde yer almaya başlayan ve bu nedenle 'Küçük Ceylan' olarak anılan türkücünün sosyal medya paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Aslen Tuncelili olan Ceylan Avcı'nınson halini görenler yaşını merak ediyor...
07.03.2022 17:15 - Son Güncelleme: 07.03.2022 17:18
Küçük yaşlarda müzik dünyasının içinde yer almaya başlayan ve henüz 10 yaşındayken ilk albümünü çıkaran Ceylan Avcı'nın hayatı merak konusu oldu.