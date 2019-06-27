Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ile kızı Buse Terim'in fotoğrafı olay oldu: Bu adam bizim baş düşmanımız!

Buse Terim, babası Fatih Terim ile Bodrum'da çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Fenerbahçe'nin efsanevi başkanlarından Ali Şen'in gelini, Metin Şen'in eşi Aslı Şen ise Buse ve Fatih Terim'in fotoğrafının altına kalp emojisi koydu. Bir Fenerbahçe taraftarı, "Nasıl beğenirsin, bu adam bizim baş düşmanımız" diye tepki gösterdi.

27.06.2019 17:43 - Son Güncelleme: 27.06.2019 17:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





