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Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ile kızı Buse Terim'in fotoğrafı olay oldu: Bu adam bizim baş düşmanımız!

Buse Terim, babası Fatih Terim ile Bodrum'da çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Fenerbahçe'nin efsanevi başkanlarından Ali Şen'in gelini, Metin Şen'in eşi Aslı Şen ise Buse ve Fatih Terim'in fotoğrafının altına kalp emojisi koydu. Bir Fenerbahçe taraftarı, "Nasıl beğenirsin, bu adam bizim baş düşmanımız" diye tepki gösterdi.

27.06.2019 17:43 - Son Güncelleme: 27.06.2019 17:43
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ile kızı Buse Terim'in fotoğrafı olay oldu: Bu adam bizim baş düşmanımız!

TARAFTARI KIZDIRDI

Buse Terim, babası Fatih Terim'le Bodrum'da çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Fenerbahçe'nin efsanevi başkanlarından Ali Şen'in gelini, Metin Şen'in eşi Aslı Şen ise Terimler'in fotoğrafının altına kalp emojisi koydu.

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ile kızı Buse Terim'in fotoğrafı olay oldu: Bu adam bizim baş düşmanımız!

Anında binlerce beğeni ve yorum alan bu kare, Fenerbahçeli bazı taraftarların tepkisini çekti.

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ile kızı Buse Terim'in fotoğrafı olay oldu: Bu adam bizim baş düşmanımız!

'SAYGIM, SEVGİM SONSUZ'

Şen'in kalp emojisini gören bir Fenerbahçe taraftarı, "Aslı Hanım renginizi belli edin. Yazıklar olsun! Bu adam bizim baş düşmanımız" yorumunu yaptı.

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ile kızı Buse Terim'in fotoğrafı olay oldu: Bu adam bizim baş düşmanımız!

Şen ise öfkeli taraftara şöyle karşılık verdi: "Terbiyenizi takının. Terim Ailesi'ni çok seviyorum. Her zaman yanlarındayım. Saygım, sevgim sonsuz."

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ile kızı Buse Terim'in fotoğrafı olay oldu: Bu adam bizim baş düşmanımız!

İŞTE BUSE TERİM'İN OLAY YARATAN PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ile kızı Buse Terim'in fotoğrafı olay oldu: Bu adam bizim baş düşmanımız!

Aslı Şen, kayınpederi Ali Şen (solda) ve eşi Metin Şen (sağda) ile…

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