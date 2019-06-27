Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ile kızı Buse Terim'in fotoğrafı olay oldu: Bu adam bizim baş düşmanımız!
Buse Terim, babası Fatih Terim ile Bodrum'da çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Fenerbahçe'nin efsanevi başkanlarından Ali Şen'in gelini, Metin Şen'in eşi Aslı Şen ise Buse ve Fatih Terim'in fotoğrafının altına kalp emojisi koydu. Bir Fenerbahçe taraftarı, "Nasıl beğenirsin, bu adam bizim baş düşmanımız" diye tepki gösterdi.
27.06.2019 17:43
- Son Güncelleme: 27.06.2019 17:43
TARAFTARI KIZDIRDI
Buse Terim, babası Fatih Terim'le Bodrum'da çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Fenerbahçe'nin efsanevi başkanlarından Ali Şen'in gelini, Metin Şen'in eşi Aslı Şen ise Terimler'in fotoğrafının altına kalp emojisi koydu.
Anında binlerce beğeni ve yorum alan bu kare, Fenerbahçeli bazı taraftarların tepkisini çekti.
'SAYGIM, SEVGİM SONSUZ'
Şen'in kalp emojisini gören bir Fenerbahçe taraftarı, "Aslı Hanım renginizi belli edin. Yazıklar olsun! Bu adam bizim baş düşmanımız" yorumunu yaptı.
Şen ise öfkeli taraftara şöyle karşılık verdi: "Terbiyenizi takının. Terim Ailesi'ni çok seviyorum. Her zaman yanlarındayım. Saygım, sevgim sonsuz."
İŞTE BUSE TERİM'İN OLAY YARATAN PAYLAŞIMI
Aslı Şen, kayınpederi Ali Şen (solda) ve eşi Metin Şen (sağda) ile…