Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ı görenler 'yok artık' diyor! Melisa Ural magazin gündemine bomba gibi düştü

Hakan Ural ve Sibel Can'ın çocuğu Melisa Ural magazin dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Gözlerden uzak büyütülen Melisa Ural, son zamanlarda herkesin merakını uyandırdı. Ergenlik dönemindeki fazla kilolarıyla dikkat çeken Melisa Ural'ın eski halinden eser kalmadı. Artık fit bir vücuda kavuşan Hakan Ural Sibel Can çiftinin kızı Melisa Ural son haliyle herkesi şaşırttı. Başta Sibel Can olmak üzere birçok ünlü ismin çoçukları merak edildi. İşte ünlü isimlerin merak edilen çocukları...