Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın kızından dehşet veren sözler: Bununla annemi ve kardeşlerimi öldüreceğim
Yağmur Aşık hakkında kan donduran iddia! Emre Aşık'ın çocuklarını darbettiği iddia edilen eşi Yağmur Aşık'a 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Yağmur Aşık'ın, çocuğunun okul müdürüne ''Ben onu dövüyorum, söz dinlemezse siz de dövün'' dediği yer alıyor. Ayrıca okul müdürünün, "E.A. bir gün okula tornavidayla geldi. 'Bununla annemi ve kardeşlerimi öldüreceğim' dedi. Vücudunda morluklar vardı. 'Beni annem dövdü, ben öleceğim, cennete gideceğim. Allah'a annemi şikayet edeceğim' dedi." sözleri ise kan dondurdu. İşte detaylar...
Eski futbolcu Emre Aşık, boşanmak üzere olduğu altı yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'ın çocuklarını darbettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre; Emre Aşık, Yağmur Aşık bir gün canlı yayındayken eve eşyalarını almaya gittiğinde çocuklarının darbedildiğini gördü. Bakıcı S.S., çocukları annelerinin dövdüğünü söyledi. Eşiyle karşılaşmak istemeyen Emre Aşık, çocuklarına darp raporu alamadan evden ayrıldı. İddianamede yer alan fotoğraflarda; çocuklardan birinin sol gözünün üstünde kızarıklık, diğerinin alnında morarma ve kızarıklık olduğu görülüyor.
OKUL MÜDÜRÜNDEN ŞOK SÖZLER!
Okula giden çocuklardan E.A.'nın okul müdürü A.D. tanık ifadesinde şunları söyledi:
"E.A. altına kaçırmaya başladı. Eve gitmek istemiyordu. Bana, 'Annem beni döver, bu kakalı kıyafetlerimi görmesin' dedi. Çok agresif olmuştu, herkese zarar veriyordu. Annesine onu pedagoga götürmesini söyledim. Annesi bana, 'Biz pedagogla mı büyüdük, dayak ile büyüdük. Akşam eve gelince ona gerekeni yapacağım. O bir canavar, ben dövüyorum, söz dinlemezse siz de dövün.
Baş edemezseniz geleyim. Tek benden çekiniyor' diye karşılık verdi. Kendisine 'Çocukları dövmeyin' deyince de 'Onu ben doğurdum, istediğimi yaparım' dedi."
ŞAHİTLİK YAPMAMASI İÇİN BAKICIYI DA DARP ETTİ
Çocukların bakıcısı S.S. ifadesinde şunları söyledi:
"Yağmur Hanım çok sinirli. Çocuklarının yüksek sesle konuşmalarına dayanamadığı için onları sürekli tartaklar. Olay günü çocuklar yine ses yaptı. Salona gelip 'Susar mısınız, bıktım sizden' diyerek çocuklardan birinin suratına tokat attı ve yüzünü darp etti. Çocukların kollarında ve bacaklarında morluklar gördüm.