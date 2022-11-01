Galatasaray'ın eski yöneticisinin başı eski sevgilisi ile büyük dertte: "Seni öldürmeyeceğim yüzüne kezzap atacağım"
GS'li eski yöneticinin eski sevgilisi başına dert oldu. Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Şükrü Hanedar'ın 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgili Merve G. hem Şükrü Hanedar'a hem de Hanedar'ın sevgilisine, tehdit mesajları atınca eski yönetici soluğu savcılıkta aldı. Şükrü Hanedar'ın sevgilisine, "Seni öldürmeyeceğim, yüzüne kezzap atacağım" diyen Merve G. hakkında soruşturma başlatıldı.
01.11.2022 09:57 - Son Güncelleme: 01.11.2022 10:28
"SENİ ÖLDÜRMEYECEĞİM YÜZÜNE KEZZAP ATACAĞIM"
Galatasaray'ın eski yöneticisinin başı eski sevgilisi ile büyük dertte.
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Şükrü Hanedar, Merve G. ile beraberlik yaşadıktan sonra 2021 yılında ayrıldı. İddiaya göre Hanedar tarafından reddedilen Merve G., saldırgan bir tutum içerisine girdi.
Geçtiğimiz günlerde genç kıza yönelik, 'Seni öldürmeyeceğim, yüzüne kezzap atacağım' şeklinde mesaj sonrası korkuya kapılan Lara Ö. ve eski yönetici, Merve G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Hem Şükrü Hanedar'ın hem de sevgilisinin ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.