Galatasaray'ın eski yöneticisinin başı eski sevgilisi ile büyük dertte: "Seni öldürmeyeceğim yüzüne kezzap atacağım"

ESKİ SEVGİLİ DERT OLDU

Yine iddiaya göre eski sevgili Hanedar'ın yeni sevgilisi Lara Ö'den haberdar oldu. Lara'nın ve ailesinin telefon numaralarını arayarak tehdit ve hakaretler savurmaya başlayan eski sevgili, günlerde genç kadını ve ailesini arayarak söylemlerine devam etti.