Vav TV İzle
Haberler Magazin Galatasaray'ın eski yöneticisinin başı eski sevgilisi ile büyük dertte: "Seni öldürmeyeceğim yüzüne kezzap atacağım"

Galatasaray'ın eski yöneticisinin başı eski sevgilisi ile büyük dertte: "Seni öldürmeyeceğim yüzüne kezzap atacağım"

GS'li eski yöneticinin eski sevgilisi başına dert oldu. Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Şükrü Hanedar'ın 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgili Merve G. hem Şükrü Hanedar'a hem de Hanedar'ın sevgilisine, tehdit mesajları atınca eski yönetici soluğu savcılıkta aldı. Şükrü Hanedar'ın sevgilisine, "Seni öldürmeyeceğim, yüzüne kezzap atacağım" diyen Merve G. hakkında soruşturma başlatıldı.

01.11.2022 09:57 - Son Güncelleme: 01.11.2022 10:28
Galatasaray’ın eski yöneticisinin başı eski sevgilisi ile büyük dertte: Seni öldürmeyeceğim yüzüne kezzap atacağım

"SENİ ÖLDÜRMEYECEĞİM YÜZÜNE KEZZAP ATACAĞIM"

Galatasaray'ın eski yöneticisinin başı eski sevgilisi ile büyük dertte.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’ın eski yöneticisinin başı eski sevgilisi ile büyük dertte: Seni öldürmeyeceğim yüzüne kezzap atacağım

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Şükrü Hanedar, Merve G. ile beraberlik yaşadıktan sonra 2021 yılında ayrıldı. İddiaya göre Hanedar tarafından reddedilen Merve G., saldırgan bir tutum içerisine girdi.

Galatasaray’ın eski yöneticisinin başı eski sevgilisi ile büyük dertte: Seni öldürmeyeceğim yüzüne kezzap atacağım

Sabah'ın haberine göre Hanedar'a karşı cinsel içerikli tehdit mesajları atan Merve G., ünlü spor insanının ailesi ve yakınlarına da aynı eylemini sürdürdü. Merve G.'nin taciz ve tehditlerine maruz kalan yönetici, mahkemeye başvurarak eski sevgili hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.

Galatasaray’ın eski yöneticisinin başı eski sevgilisi ile büyük dertte: Seni öldürmeyeceğim yüzüne kezzap atacağım

ESKİ SEVGİLİ DERT OLDU

Yine iddiaya göre eski sevgili Hanedar'ın yeni sevgilisi Lara Ö'den haberdar oldu. Lara'nın ve ailesinin telefon numaralarını arayarak tehdit ve hakaretler savurmaya başlayan eski sevgili, günlerde genç kadını ve ailesini arayarak söylemlerine devam etti.

Galatasaray’ın eski yöneticisinin başı eski sevgilisi ile büyük dertte: Seni öldürmeyeceğim yüzüne kezzap atacağım

Geçtiğimiz günlerde genç kıza yönelik, 'Seni öldürmeyeceğim, yüzüne kezzap atacağım' şeklinde mesaj sonrası korkuya kapılan Lara Ö. ve eski yönetici, Merve G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Hem Şükrü Hanedar'ın hem de sevgilisinin ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA