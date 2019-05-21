Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Snijder 9 yıllık eşi Yolanthe Cabau ile barışabilmek için bakın ne yaptı...

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau ile barışabilmek için her yolu deniyor. Mart ayından bu yana evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ve boşanacakları konuşulan çiftten Sneijder, "Evliliği ben batırdım. Birden çok kez hata yaptım" demişti. Yıldız futbolcu, 9 yıllık eşi Yolanthe Cabau ile barışabilmek için bu sefer kesenin ağzını açtı.

21.05.2019 11:28 - Son Güncelleme: 21.05.2019 11:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





