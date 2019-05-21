Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Snijder 9 yıllık eşi Yolanthe Cabau ile barışabilmek için bakın ne yaptı...
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau ile barışabilmek için her yolu deniyor. Mart ayından bu yana evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ve boşanacakları konuşulan çiftten Sneijder, "Evliliği ben batırdım. Birden çok kez hata yaptım" demişti. Yıldız futbolcu, 9 yıllık eşi Yolanthe Cabau ile barışabilmek için bu sefer kesenin ağzını açtı.
21.05.2019 11:28
- Son Güncelleme: 21.05.2019 11:28
Wesley Sneijder, 9 yıllık eşi ile arası bozuk olan Yolanthe Cabau'yu barışa ikna etmek için kesenin ağzını açtı.
Eski Galatasaraylı, Cabau'nun kurduğu derneğe yaklaşık 13 milyon 500 bin lira bağışladı.
SNEIJDER 13 MİLYON 500 BİN TL'LİK BAĞIŞ YAPTI
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, 9 yıllık eşi ve oğlunun annesi Yolanthe Cabau'yu barışmaya ikna etmek için ne yapacağını şaşırdı.
"EVLİLİĞİ BEN BATIRDIM"
Mart ayından beri evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ikiliden Sneijder, "Evliliği ben batırdım. Birden çok kez hata yaptım" demişti. Yolanthe Cabau ise ayrılıkla ilgili sessiz kaldı.
Hollanda basınına göre; eşinin gönlünü kazanmak isteyen Sneijder, Yolanthe Cabau'nun kurduğu 'Free A Girl' derneğine Anneler Günü'nde 2 milyon euro'luk yani 13 milyon 500 bin TL'lik bağış yaptı.