Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey’i Engin Altan Düzyatan’dan Mesut Özil’e çok özel düğün hediyesi

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, düğün hazırlığı yapan Mesut Özil'e tarihi bir jest yaptı. Düzyatan, sıkı bir Diriliş Ertuğrul izleyicisi olan Özil'e, dizideki dövüş sahnelerinde giydiği zırhlı kostümü hediye etti.Özil'in yakın dostunun hediye ettiği kostümü, Londra'daki çok sayıda Osmanlı eserinin yer aldığı 35 milyon euroluk lüks malikanesinin baş köşesine koyacağı öğrenildi.

21.05.2019 10:21 - Son Güncelleme: 21.05.2019 10:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





