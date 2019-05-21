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Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey’i Engin Altan Düzyatan’dan Mesut Özil’e çok özel düğün hediyesi

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, düğün hazırlığı yapan Mesut Özil'e tarihi bir jest yaptı. Düzyatan, sıkı bir Diriliş Ertuğrul izleyicisi olan Özil'e, dizideki dövüş sahnelerinde giydiği zırhlı kostümü hediye etti.Özil'in yakın dostunun hediye ettiği kostümü, Londra'daki çok sayıda Osmanlı eserinin yer aldığı 35 milyon euroluk lüks malikanesinin baş köşesine koyacağı öğrenildi.

21.05.2019 10:21 - Son Güncelleme: 21.05.2019 10:21
Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey’i Engin Altan Düzyatan’dan Mesut Özil’e çok özel düğün hediyesi

Diriliş Ertuğrul'un başarılı oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan, futbol kariyerine Arsenal'de devam eden Mesut Özil'e tarihi bir hediye geldi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey’i Engin Altan Düzyatan’dan Mesut Özil’e çok özel düğün hediyesi

'Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Düzyatan, Özil'e dövüş sahnelerinde giydiği zırhlı kostümü hediye etti.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey’i Engin Altan Düzyatan’dan Mesut Özil’e çok özel düğün hediyesi

Ünlü oyuncunun bu jesti, 7 Haziran'da Amine Gülşe ile Four Seasons Hotel Bosphorus'ta evlenecek olan Özil'e düğün hediyesi olarak yaptığı öğrenildi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey’i Engin Altan Düzyatan’dan Mesut Özil’e çok özel düğün hediyesi

Ünlü futbolcu, diziyi öylesine seviyor ki Londra'daki evinden 'Diriliş Ertuğrul' izlerken sık sık paylaşım yapıyor. Hatta futbolcu, Şubat'ta Gülşe ile Diriliş setini ziyaret edip tüm ekibi tebrik etmişti.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey’i Engin Altan Düzyatan’dan Mesut Özil’e çok özel düğün hediyesi

Özil'in yakın dostunun hediye ettiği kostümü, Londra'daki çok sayıda Osmanlı eserinin yer aldığı 35 milyon euroluk lüks malikanesinin baş köşesine koyacağı öğrenildi.

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