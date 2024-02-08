Galatasaray'a yeni yenge! Barış Alper Yılmaz ile Melisa Döngel aşk mı yaşıyor? Sosyal medyayı sallayan iddia

Son dönemde performansıyla Galatasaray'ın gözde isimlerinden biri olan genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Yağmur Tanrısevsin'le aşk yaşadığı iddia edilmişti bir süre önce. İkili bu iddiaları yalanlamıştı. Yılmaz'ın adı bu kez başka bir oyuncu ile aşk iddilarına karıştı. O isim son dönemin adından epey söz ettiren isimlerinden biri olan Melisa Döngel.
Son dönemdeki yükselen performans grafiğiyle adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz hakkında flaş iddia.
Bir dönem Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Yağmur Tanrısevsin'in, Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.
İddiaların ardından ikili jet hızıyla bir açıklama yapmıştı.