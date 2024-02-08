Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken hediye! Seren Serengil’den yorum gecikmedi! “Ah Mehmet Ali ah...”

Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la hakkında çıkan ayrılık haberleriyle uzun süre gündem olmuştu. Ünlü çiftin ayrılık nedeni ise Gülseren Ceylan'ın istediği pahalı hediyeler olarak gösterilmişti. Erbil'den ev almadığı için ayrıldığı söylenen Gülseren Ceylan'ın pahalı hediyeler istediği söyleniyordu. İddiaları yalanlayan çift, geçen günlerde ilişkilerine bir şans daha verdi. Erbil ise genç sevgilisinin kendisine aldığı hediyeyi sosyal medyada yayınladı. Paylaşımı gören Seren Serengil'den ise yorum gecikmedi.