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Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken hediye! Seren Serengil’den yorum gecikmedi! “Ah Mehmet Ali ah...”

Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la hakkında çıkan ayrılık haberleriyle uzun süre gündem olmuştu. Ünlü çiftin ayrılık nedeni ise Gülseren Ceylan'ın istediği pahalı hediyeler olarak gösterilmişti. Erbil'den ev almadığı için ayrıldığı söylenen Gülseren Ceylan'ın pahalı hediyeler istediği söyleniyordu. İddiaları yalanlayan çift, geçen günlerde ilişkilerine bir şans daha verdi. Erbil ise genç sevgilisinin kendisine aldığı hediyeyi sosyal medyada yayınladı. Paylaşımı gören Seren Serengil'den ise yorum gecikmedi.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 13:26 Güncelleme 08 Şubat 2024, 13:59
Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken hediye! Seren Serengil’den yorum gecikmedi! “Ah Mehmet Ali ah...” 1

Mehmet Ali Erbil, evlenme hazırlığı yaptığı, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.

Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken hediye! Seren Serengil’den yorum gecikmedi! “Ah Mehmet Ali ah...” 2

Ayrılığın ardından ünlü çift hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Erbil'den ev almadığı için ayrıldığı söylenen Gülseren Ceylan'ın pahalı hediyeler istediği söyleniyordu.

▶️ Mali'ye 40 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken hediye

Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken hediye! Seren Serengil’den yorum gecikmedi! “Ah Mehmet Ali ah...” 3

Erbil, bu süreçte "180 bin TL'lik tektaşı geri vermedi. İstekleri bitmiyordu ev, araba, pırlantalar istiyordu" sözleriyle dikkat çekti.

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