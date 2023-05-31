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Haberler Magazin Galatasaray şampiyon oldu Hande Sarıoğlu kükredi! Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı "Napıyorsunuz Hande Hanım!"

Galatasaray şampiyon oldu Hande Sarıoğlu kükredi! Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı "Napıyorsunuz Hande Hanım!"

Spikerlik görevinden ayrıldıktan sonra Youtube'da sunuculuğa devam eden Hande Sarıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Cüretkar paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Hande Sarıoğlu bu kez, Galatasaray'ın 23.şampiyonluğu için paylaşım yaptı. Şampiyonluk sonrası hızını alamayan Hande Sarıoğlu kükredi. İşte o anlar.

31.05.2023 13:52 - Son Güncelleme: 31.05.2023 13:52
Galatasaray şampiyon oldu Hande Sarıoğlu kükredi! Hande Sarıoğlu’nun paylaşımı sosyal medyayı salladı Napıyorsunuz Hande Hanım!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren spiker Hande Sarıoğlu, bu kez Galatasaray'ın şampiyonluğu için yaptığı paylaşımla gündemde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray şampiyon oldu Hande Sarıoğlu kükredi! Hande Sarıoğlu’nun paylaşımı sosyal medyayı salladı Napıyorsunuz Hande Hanım!

Hayatında kimse olmamasına dair de sık sık yorumlara maruz kalan Hande Sarıoğlu "Şöyle bir şey, bu kızın sevgilisi nasıl yok merak ediyor insanlar. Bir de ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım, arkadan pozlar olsun, dekoltem olsun. Taytlarım olsun filan pozumu veririm. Arayıştayım sananlar oluyor. Bir kere adımı duydunuz mu? Ben istesem, o yalılar, arabalar onları elimi sallasam ellisi" demişti.

Galatasaray şampiyon oldu Hande Sarıoğlu kükredi! Hande Sarıoğlu’nun paylaşımı sosyal medyayı salladı Napıyorsunuz Hande Hanım!

İddialı tarzıyla adından söz ettiren Sarıoğlu son paylaşımıyla yine sosyal medyanın gündeminde.

Galatasaray şampiyon oldu Hande Sarıoğlu kükredi! Hande Sarıoğlu’nun paylaşımı sosyal medyayı salladı Napıyorsunuz Hande Hanım!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Galatasaray şampiyon oldu Hande Sarıoğlu kükredi! Hande Sarıoğlu’nun paylaşımı sosyal medyayı salladı Napıyorsunuz Hande Hanım!

Galatasaraylı kimliği ile tanınan güzel sunucu Hande Sarıoğlu'nun yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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