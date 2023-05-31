Galatasaray şampiyon oldu Hande Sarıoğlu kükredi! Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı "Napıyorsunuz Hande Hanım!"
Spikerlik görevinden ayrıldıktan sonra Youtube'da sunuculuğa devam eden Hande Sarıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Cüretkar paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Hande Sarıoğlu bu kez, Galatasaray'ın 23.şampiyonluğu için paylaşım yaptı. Şampiyonluk sonrası hızını alamayan Hande Sarıoğlu kükredi. İşte o anlar.
31.05.2023 13:52 - Son Güncelleme: 31.05.2023 13:52
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren spiker Hande Sarıoğlu, bu kez Galatasaray'ın şampiyonluğu için yaptığı paylaşımla gündemde.
Hayatında kimse olmamasına dair de sık sık yorumlara maruz kalan Hande Sarıoğlu "Şöyle bir şey, bu kızın sevgilisi nasıl yok merak ediyor insanlar. Bir de ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım, arkadan pozlar olsun, dekoltem olsun. Taytlarım olsun filan pozumu veririm. Arayıştayım sananlar oluyor. Bir kere adımı duydunuz mu? Ben istesem, o yalılar, arabalar onları elimi sallasam ellisi" demişti.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.