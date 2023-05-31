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Haberler Magazin Demet Akalın'ın kızı Hira'yı görenlerin nutku tutuldu! Şampiyon Galatasaray'ın formasını giydi poz verdi görenler: "Babasının kopyası olmuş"

Demet Akalın'ın kızı Hira'yı görenlerin nutku tutuldu! Şampiyon Galatasaray'ın formasını giydi poz verdi görenler: "Babasının kopyası olmuş"

Demet Akalın'ın kızı Hira'yı görenlerin nutku tutuldu! Şampiyon Galatasaray'ın formasını giydi poz verdi, Hira Kurt'u görenler, "Babasının kopyası olmuş" , "Maşallah kızı büyütmüşsün" yorumları yaptı. Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları derken attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın 2012 - 2018 yılları arasında evli kaldığı eşi Okan Kurt'tan Hira adında bir kız evlat dünyaya getirdi. Şimdilerde annesinin boyuna yetişen Hira herkesi şaşkına çevirdi.

31.05.2023 13:02 - Son Güncelleme: 31.05.2023 13:02
Demet Akalın’ın kızı Hira’yı görenlerin nutku tutuldu! Şampiyon Galatasaray’ın formasını giydi poz verdi görenler: Babasının kopyası olmuş

Demet Akalın'ın kızı Hira'yı görenlerin nutku tutuldu! Şampiyon Galatasaray'ın formasını giydi poz verdi, görenler, "Babasının kopyası olmuş" yorumları yapatı.

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Demet Akalın’ın kızı Hira’yı görenlerin nutku tutuldu! Şampiyon Galatasaray’ın formasını giydi poz verdi görenler: Babasının kopyası olmuş

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarlarını epey sevindirdi.

Demet Akalın’ın kızı Hira’yı görenlerin nutku tutuldu! Şampiyon Galatasaray’ın formasını giydi poz verdi görenler: Babasının kopyası olmuş

Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda şampiyonluğunu ilan edince tüm taraftarlar gibi Demet Akalın'dan da paylaşım gecikmedi.

Demet Akalın’ın kızı Hira’yı görenlerin nutku tutuldu! Şampiyon Galatasaray’ın formasını giydi poz verdi görenler: Babasının kopyası olmuş

Forma giyen kızını paylaşan Demet Akalın'a, "Babasının kopyası olmuş" , "Kızı büyütmüşsün maşallah" yorumları yağdı.

Demet Akalın’ın kızı Hira’yı görenlerin nutku tutuldu! Şampiyon Galatasaray’ın formasını giydi poz verdi görenler: Babasının kopyası olmuş

Demet Akalın Okan Kurt ile 2012- 2018 yılları arasında evli kalmıştı.

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