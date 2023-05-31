Demet Akalın'ın kızı Hira'yı görenlerin nutku tutuldu! Şampiyon Galatasaray'ın formasını giydi poz verdi görenler: "Babasının kopyası olmuş"
Demet Akalın'ın kızı Hira'yı görenlerin nutku tutuldu! Şampiyon Galatasaray'ın formasını giydi poz verdi, Hira Kurt'u görenler, "Babasının kopyası olmuş" , "Maşallah kızı büyütmüşsün" yorumları yaptı. Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları derken attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın 2012 - 2018 yılları arasında evli kaldığı eşi Okan Kurt'tan Hira adında bir kız evlat dünyaya getirdi. Şimdilerde annesinin boyuna yetişen Hira herkesi şaşkına çevirdi.
31.05.2023 13:02 - Son Güncelleme: 31.05.2023 13:02
Demet Akalın'ın kızı Hira'yı görenlerin nutku tutuldu! Şampiyon Galatasaray'ın formasını giydi poz verdi, görenler, "Babasının kopyası olmuş" yorumları yapatı.
Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda şampiyonluğunu ilan edince tüm taraftarlar gibi Demet Akalın'dan da paylaşım gecikmedi.
Forma giyen kızını paylaşan Demet Akalın'a, "Babasının kopyası olmuş" , "Kızı büyütmüşsün maşallah" yorumları yağdı.