Hande Erçel evine bakın! Farklı mekanlardan paylaştı şov yaptı sosyeteye soktuğu Mihre Mutlu'ya seslendi: "İnsanın mimar arkadaşı olmasın"
Hande Erçel evinin farklı mekanlarından paylaştı, şov yaptı! Yetmedi sosyeteye soktuğu Mihre Mutlu'ya seslendi, "İnsanın mimar arkadaşı olmasın, sürekli evimi güzelleştirmesini bekliyorum" dedi. Hande Erçel'in evinden yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, İbrahim Çelikkol'un eski eşi olan yakın arkadaşı Mihre Mutlu'yu Sabancı'nın çocukluk arkadaşıyla tanıştırmış, bu haberler magazin gündeminde 'Mihre Mutlu da sosyeteye girdi' başlığıyla yer almıştı. Hande Erçel evini yakın arkadaşı Mihre Mutlu'ya teslim etti.
31.05.2023 15:06 - Son Güncelleme: 31.05.2023 15:14
"İNSANIN MİMAR ARKADAŞI OLMASIN"
Hande Erçel evine bakın! Farklı mekanlardan paylaştı şov yaptı sosyeteye soktuğu Mihre Mutlu'ya seslendi, o anlar sosyal medyada gündem oldu.
Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ve gündemden düşmeyen Hande Erçel evinden paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi bu kez...
Hande Erçel'in yakın arkadaşı olarak bilinen Mihre Mutlu iddiaya göre gönlünü sosyetik isim Emre Erdoğan'a kaptırmıştı. İddianın detayları ise şöyle devam ediyordu...
"Emre Erdoğan ise Hakan Sabancı'nın da çocukluk arkadaşı. Mihre Mutlu da, Sabancı'nın yeni sevgilisi Hande Erçel'in deyim yerindeyse 'kanka'sı..."