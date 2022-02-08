Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kızları Zehra ile aile saadeti! Hemen birbirlerine sarıldılar: "Gelin bir aile pozu verelim"
Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kızları Zehra ile aile saadeti! Tarabya'daki bir balıkçıdan çıkarken görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, "Gelin, bir aile pozu verelim!" diyerek, 2005'te boşandığı eski eşi Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu'na seslendi. 1997-2005 yılları arasında Hülya Avşar ile evli kalan ve bu evlilikten Zehra adında bir kız evlada sahip olan Kaya Çilingiroğlu, 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile dünyaevine girdi. Kaya adında bir erkek evlada daha sahip olan Çilingiroğlu'nun bu evliliği de 2014 yılında sona erdi.
"GELİN BİR AİLE POZU VERELİM"
Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kızları Zehra ile aile saadeti kamerala işte böyle yansıdı... Hülya Avşar, geçtiğimiz akşam eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Tarabya'da objektiflere yansıdı.
Bir balıkçıdan çıkarken görüntülenen Çilingiroğlu, muhabirlere poz vermeyi ihmal etmedi. Eski eşine seslenen Kaya Çilingiroğlu, "Gelin, bir aile pozu verelim." ifadelerini kullandı. Poz veren üçlü, ardından Kaya Çilingiroğlu, Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar, kendi araçlarına doğru yöneldi.
'BABANIN BOYUNU GEÇMİŞSİN'
Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla Ocak ayında yeni yaşını kutladı. Küçük Kaya'yı görenler ise yorum yağmuruna tuttu.
Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile evliliğini noktaladıktan sonra Feraye Tanyolaç ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Kaya adında bir oğlu dünyaya gelmişti...