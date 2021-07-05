Berfu Yenenler'in meme sorunsalı! Eser Yenenler’in eşi bikinili karesini paylaştı olanlar oldu 'Küçük göğüslerimle...'

Kısa süre önce ikinci kez anne olan Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eşi ve oğullarıyla yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Berfu Yenenler, yaz aylarının gelmesinin ardından sık sık bikinili fotoğraflarını paylaşıyor. Tatilden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Berfu Yenenler yapılan kötü yorumlara kayıtsız kalmadı.

05.07.2021 09:37 - Son Güncelleme: 05.07.2021 09:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





