Berfu Yenenler'in meme sorunsalı! Eser Yenenler’in eşi bikinili karesini paylaştı olanlar oldu 'Küçük göğüslerimle...'
Kısa süre önce ikinci kez anne olan Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eşi ve oğullarıyla yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Berfu Yenenler, yaz aylarının gelmesinin ardından sık sık bikinili fotoğraflarını paylaşıyor. Tatilden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Berfu Yenenler yapılan kötü yorumlara kayıtsız kalmadı.
05.07.2021 09:37
- Son Güncelleme: 05.07.2021 09:37
Şimdilerde Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de sunuculuk yapan Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler ve çocuklarıyla tatile çıktı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Berfu Yenenler de bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Berfu Yenenler, kötü yorum yapan takipçisine cevap verdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı ünlü ismin paylaştığı son fotoğrafının altına; 'meme sorunsalı' mesajını yazdı.
Buna kayıtsız kalamayan 25 yaşındaki, iki çocuk annesi Berfu Yenenler de takipçisine yanıt verdi.
Göğüsleri küçük bulunduğu için yorum yağmuruna tutulan Yenenler ise Instagram hesabının hikaye kısmından cevap vererek şu ifadeleri kullandı.