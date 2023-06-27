37 yaşındaki Hadise sınırları zorladı! En cesur haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Onu hiç böyle görmediniz...
Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Hadise, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyada yayınladığı makyajsız pozlarla da çok konuşulan şarkıcı, o paylaşımlarına yenisini ekledi. Ancak Hadise, bu defa sınırları zorlayarak yakın çekim yaptığı paylaşımı filtresiz tüm detaylarıyla yayınladı. Cesaretini konuşturan ünlü şarkıcı, sosyal medyayı ikiye bölerken kısa süre Instagram'a damga vurdu. İşte Hadise'nin o pozları...
27.06.2023 17:12 - Son Güncelleme: 27.06.2023 17:12
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hadise, sosyal medyada yayınladığı makyajsız pozlarıyla da bolca gündem oldu.
Ancak Hadise, bu defa sınırları zorlayarak yakın çekim yaptığı paylaşımı filtresiz tüm detaylarıyla yayınladı.