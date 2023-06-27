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Haberler Magazin 37 yaşındaki Hadise sınırları zorladı! En cesur haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Onu hiç böyle görmediniz...

37 yaşındaki Hadise sınırları zorladı! En cesur haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Onu hiç böyle görmediniz...

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Hadise, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyada yayınladığı makyajsız pozlarla da çok konuşulan şarkıcı, o paylaşımlarına yenisini ekledi. Ancak Hadise, bu defa sınırları zorlayarak yakın çekim yaptığı paylaşımı filtresiz tüm detaylarıyla yayınladı. Cesaretini konuşturan ünlü şarkıcı, sosyal medyayı ikiye bölerken kısa süre Instagram'a damga vurdu. İşte Hadise'nin o pozları...

takvim.com.tr
27.06.2023 17:12 - Son Güncelleme: 27.06.2023 17:12
37 yaşındaki Hadise sınırları zorladı! En cesur haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Onu hiç böyle görmediniz...

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hadise, sosyal medyada yayınladığı makyajsız pozlarıyla da bolca gündem oldu.

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37 yaşındaki Hadise sınırları zorladı! En cesur haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Onu hiç böyle görmediniz...

Bir dönem makyajsız fotoğraf akımı başlatan şarkıcı, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

37 yaşındaki Hadise sınırları zorladı! En cesur haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Onu hiç böyle görmediniz...

Ancak Hadise, bu defa sınırları zorlayarak yakın çekim yaptığı paylaşımı filtresiz tüm detaylarıyla yayınladı.

37 yaşındaki Hadise sınırları zorladı! En cesur haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Onu hiç böyle görmediniz...

Cesaretini konuşturan ünlü şarkıcı, sosyal medyayı ikiye bölerken kısa süre Instagram'a damga vurdu.

37 yaşındaki Hadise sınırları zorladı! En cesur haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Onu hiç böyle görmediniz...

Kimisi Hadise'nin makyajsız halini beğenirken kimisi ünlü şarkıcıya geçer not vermedi.

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