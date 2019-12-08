Furkan Andıç'ın eski sevgilisini görünce şoke olacaksınız! Dilan ve Aybüke'nin arasını açan oyuncu meğer...
Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düştü. Aralarındaki aşk dedikoduları hakkında konuşmayan ikili, geçtiğimiz gün havalimanında yakalandı. Aynı dizide rol alan ikili, dizinin final yapmasının ardından havalalanında görüntülenince akıllara, 'Birlikte tatile mi gidiyorlar?' sorusu geldi. Furkan Andıç, Aybüke Pusat'ın yakın arkadaşı Dilan Çiçek Deniz ile bir dönem aşk yaşamıştı. İddialara göre Aybüke - Furkan yakınlaşması iki arkadaşın arasını açtı hatta Dilan Çiçek Deniz, Aybüke'yi sosyal medya hesaplarından da çıkardı. Peki magazin gündemini meşgul eden aşk üçgeninin başrol kahramanı 29 yaşındaki Furkan Andıç'ın eski sevgilisinin yakın zamanda evlenen bir isim olduğunu biliyor muydunuz? İşte Furkan Andıç ve herkesi şaşırtan eski aşkı...
Furkan Andıç'ın eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız! Dilan Çiçek Deniz ile birlikteliğini noktalayan oyuncu Furkan Andıç, aradığı aşkı eski sevgilisinin yakın arkadaşı Aybüke Pusat't buldu. Aynı dizide rol alan ikilinin yakınlaşması, Dilan Çiçek Deniz'in arkadaşını sosyal medya hesaplarından silmesine neden oldu. Magazin gündeminden düşmeyen aşk üçgeninde geçtiğimiz günlerde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Furkan Andıç'ın eski sevgilisi, Aybüke Pusat'ın da yakın arkadaşı olan Dilan Çiçek Deniz ile Pusat'ın arasının açılmasına neden olduğu ileri sürülmüştü. Dilan Çiçek Deniz'in Aybüke Pusat'ı Instagram adresinden çıkarması da bu iddiaları güçlendirmişti. Beklenen fotoğraf geldi. 24 yaşındaki oyuncu Aybüke Pusat ile 29 yaşındaki Furkan Andıç havaalanında objektiflere yakalandı. İşte aşkın ilk karesi. Peki Furkan Andıç'ın 2015 yılındaki eski sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte ünlülerin eski sevgilileri ve eşleri...