Furkan Andıç'ın eski sevgilisini görünce şoke olacaksınız! Dilan ve Aybüke'nin arasını açan oyuncu meğer...

Furkan Andıç'ın eski sevgilisi, Aybüke Pusat'ın da yakın arkadaşı olan Dilan Çiçek Deniz ile Pusat'ın arasının açılmasına neden olduğu ileri sürülmüştü. Dilan Çiçek Deniz'in Aybüke Pusat'ı Instagram adresinden çıkarması da bu iddiaları güçlendirmişti. Beklenen fotoğraf geldi. 24 yaşındaki oyuncu Aybüke Pusat ile 29 yaşındaki Furkan Andıç havaalanında objektiflere yakalandı. İşte aşkın ilk karesi. Peki Furkan Andıç'ın 2015 yılındaki eski sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte ünlülerin eski sevgilileri ve eşleri...