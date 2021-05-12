RAMAZAN İMSAKİYE
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Funda Eryiğit’in Ali Atay paylaşımı olay oldu! Sosyal medya çalkalandı herkes aynı soruyu sordu

Funda Eryiğit'in Ali Atay paylaşımı olay oldu! Başrollerini Ali Atay, Funda Eryiğit ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Son Yaz dizisinin çekimleri sette artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle durdurulmuştu. Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından sete ara veren dizide Canan karakterini canlandıran Funda Eryiğit ise sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Eryiğit'in paylaşımı, dizi izleyicilerini korkuttu. İşte detaylar…

12.05.2021 20:12 - Son Güncelleme: 12.05.2021 20:12
Funda Eryiğit’in Ali Atay paylaşımı olay oldu! Sosyal medya çalkalandı herkes aynı soruyu sordu

Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Son Yaz çekimleri durduruldu.

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Funda Eryiğit’in Ali Atay paylaşımı olay oldu! Sosyal medya çalkalandı herkes aynı soruyu sordu

Bir süre ekranlara ara veren dizide Canan karakterini canlandıran oyuncu Funda Eryiğit ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Funda Eryiğit’in Ali Atay paylaşımı olay oldu! Sosyal medya çalkalandı herkes aynı soruyu sordu

Eryiğit, dizideki partneri Ali Atay ile verdiği bir pozu Twitter hesabında "Görüşeceğiz" notuyla paylaştı.

Funda Eryiğit’in Ali Atay paylaşımı olay oldu! Sosyal medya çalkalandı herkes aynı soruyu sordu

Eryiğit'in paylaşımının üzerine akıllara dizinin final yapıp yapmayacağı sorusu geldi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşıma yorum yaparak "Dizi final mi yapıyor?" sorusunu sordu.

Funda Eryiğit’in Ali Atay paylaşımı olay oldu! Sosyal medya çalkalandı herkes aynı soruyu sordu

İşte Funda Eryiğit'in partneri Ali Atay ile yaptığı o paylaşım…