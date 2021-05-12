Funda Eryiğit’in Ali Atay paylaşımı olay oldu! Sosyal medya çalkalandı herkes aynı soruyu sordu

Funda Eryiğit'in Ali Atay paylaşımı olay oldu! Başrollerini Ali Atay, Funda Eryiğit ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Son Yaz dizisinin çekimleri sette artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle durdurulmuştu. Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından sete ara veren dizide Canan karakterini canlandıran Funda Eryiğit ise sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Eryiğit'in paylaşımı, dizi izleyicilerini korkuttu. İşte detaylar…

12.05.2021 20:12 - Son Güncelleme: 12.05.2021 20:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





