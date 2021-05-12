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Buket Aydın ile ilişkisi biten Emir Sarıgül hakkında şoke eden iddia! Sibel Can’la anıldı İrem Derici’nin çıkışı olay oldu

Buket Aydın ile ilişkisi biten Emir Sarıgül hakkında şoke eden iddia! Buket Aydın ile ayrılık kararı alan Emir Sarıgül, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Sibel Can'la tekrar gündeme geldi. Sibel Can ile Emir Sarıgül hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Taraflar konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmazken İrem Derici'nin yorumu şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

12.05.2021 21:10 - Son Güncelleme: 12.05.2021 21:10
Buket Aydın ile ilişkisi biten Emir Sarıgül hakkında şoke eden iddia! Sibel Can’la anıldı İrem Derici’nin çıkışı olay oldu

Spiker Buket Aydın, Şişli'nin Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile bir yıllık ilişkisine son noktayı koydu. Kariyerine odaklanmak isteyen Buket Aydın, Sarıgül'ün "Çalışma, gel hemen evlenelim" baskılarına dayanamayıp ayrılık kararı aldı.

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Buket Aydın ile ilişkisi biten Emir Sarıgül hakkında şoke eden iddia! Sibel Can’la anıldı İrem Derici’nin çıkışı olay oldu

Emir Sarıgül, ayrılık haberlerinin ardından bu kez Sibel Can ile gündeme geldi. Sibel Can'ın bayram tatili için soluğu Bodrum'da aldığı iddia edildi.

Buket Aydın ile ilişkisi biten Emir Sarıgül hakkında şoke eden iddia! Sibel Can’la anıldı İrem Derici’nin çıkışı olay oldu

İddiaya göre; ünlü şarkıcı, Buket Aydın'dan yeni ayrılan Emir Sarıgül'ün teknesinde yaz sezonunu açtı.

Buket Aydın ile ilişkisi biten Emir Sarıgül hakkında şoke eden iddia! Sibel Can’la anıldı İrem Derici’nin çıkışı olay oldu

Demir attıkları koyda çevredeki tekneler tarafından görülen ikili, deniz ve güneşin keyfini çıkardığı öne sürüldü.

Buket Aydın ile ilişkisi biten Emir Sarıgül hakkında şoke eden iddia! Sibel Can’la anıldı İrem Derici’nin çıkışı olay oldu

Daha önce de adı Emir Sarıgül ile aşk dedikodularına karışan Sibel Can, "Böyle bir durum söz konusu değil." demişti. Ancak ünlü şarkıcıdan, yeni iddialarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.