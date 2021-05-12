Buket Aydın ile ilişkisi biten Emir Sarıgül hakkında şoke eden iddia! Sibel Can’la anıldı İrem Derici’nin çıkışı olay oldu

Buket Aydın ile ilişkisi biten Emir Sarıgül hakkında şoke eden iddia! Buket Aydın ile ayrılık kararı alan Emir Sarıgül, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Sibel Can'la tekrar gündeme geldi. Sibel Can ile Emir Sarıgül hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Taraflar konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmazken İrem Derici'nin yorumu şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

12.05.2021 21:10 - Son Güncelleme: 12.05.2021 21:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





