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Aynur Aydın'dan şoke eden iç çamaşırı paylaşımı! 'Beni öldü sanıyorlar' Aynur Aydın kimdir, nereli?
Aynur Aydın'dan şoke eden iç çamaşırı paylaşımı! 'Beni öldü sanıyorlar' Aynur Aydın kimdir, nereli?
Aynur Aydın iç çamaşırı paylaşımıyla şoke etti! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında olan 34 yaşındaki Aynur Aydın, Instagram paylaşımından yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Corona virüs tedbirleri kapsamında devam eden karantina sürecini pek çok ünlü gibi evinde geçiren şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. İç çamaşırı hakkında yorum yapan Aydın, daha önce de benzer bir paylaşımla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcının geçtiğimiz yıl hesabı hacklenmiş ve Edis'le yazışmaları ortaya çıkmıştı.
14.04.2020 13:42
- Son Güncelleme: 14.04.2020 14:34
Corona virüs tedbirleri kapsamında devam eden karantina sürecini pek çok ünlü gibi evinde geçiren şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan Aynur Aydın, daha önce iç çamaşırı paylaşımıyla gündeme gelmişti.
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34 yaşındaki şarkıcı, Twitter hesabından yayınladığı "Ben sütyen bile takmıyorum. Sizi mi takacağım" şeklindeki mesajla gündem olmuştu.
Aynur Aydın, binlerce yorum alan tweeti hakkında, "Twitter benim çok eğlendiğim bir platform. Bazen birilerine gönderme yapıyorum, bazen de geyik yapıyorum. Son attığım tweet bir espriydi. Tabii ki sütyen takıyorum" demişti.
Karantina günlerinde evde kalan şarkıcı, yeni bir iç çamaşırı açıklamasıyla dikkat çekti.
Aydın, "Sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" dedi. Aydın'ın bu açıklamasına takipçilerinden yorum yağdı.