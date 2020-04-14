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Aynur Aydın'dan şoke eden iç çamaşırı paylaşımı! 'Beni öldü sanıyorlar' Aynur Aydın kimdir, nereli?

Aynur Aydın iç çamaşırı paylaşımıyla şoke etti! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında olan 34 yaşındaki Aynur Aydın, Instagram paylaşımından yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Corona virüs tedbirleri kapsamında devam eden karantina sürecini pek çok ünlü gibi evinde geçiren şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. İç çamaşırı hakkında yorum yapan Aydın, daha önce de benzer bir paylaşımla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcının geçtiğimiz yıl hesabı hacklenmiş ve Edis'le yazışmaları ortaya çıkmıştı.

14.04.2020 13:42 - Son Güncelleme: 14.04.2020 14:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





