Fulya Kalkavan mahkemeye başvurdu! Engelini kullanıyor iddiası dikkat çekti eski eşi Metin Şentürk'ü bakın neyle suçladı
Ünlü sanatçı Metin Şentürk, 2014 yılında boşandığı Fulya Kalkavan'ın açtığı mal paylaşımı davasını kaybetmişti. Mahkeme, Şentürk'ün eski eşine 4 milyon 337 bin TL'yi 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine karar vermişti. Fulya Kalkavan'a mal paylaşımı davasından 4 buçuk milyon TL ödemeye mahkum olan Metin Şentürk, mahkemeye yeniden yargılama başvurusu yaptı. Fulya Kalkavan ise mahkemeye başvurarak eski eşi Metin Şentürk hakkında adil yargılamayı etkilemek suçundan suç duyurusunda bulunulmasını istedi. İşte detaylar...
Boşanma davasını kaybeden ve eski eşi Fulya Kalkavan'a mal paylaşımı davasından 4 buçuk milyon TL ödemeye mahkum olan Metin Şentürk, mahkemeye yeniden yargılama başvurusu yaptı. Fulya Kalkavan başvuru ile birlikte mahkemeyi etkilemek amacıyla Metin Şentürk'ün basını ve başkaca makamları kullanarak mahkemeyi etkilemeye çalıştığını ileri sürdü. Fulya Kalkavan mahkemeye başvurarak Metin Şentürk hakkında adil yargılamayı etkilemek suçundan suç duyurusunda bulunulmasını istedi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Mahkemenin Metin Şentürk hakkında adil yargılamayı etkilemek suçundan şikayetçi olmasını isteyen Fulya Kalkavan avukatı Dilek Şahbaz aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesine dilekçe verdi. Dilekçesinde sanatçının görme engelli olmasını kullandığını ileri sürdü. Dilekçede, Metin Şentürk'ün mahkemenin yeniden yargılama için karar vermesi için yargı organlarını nesnel ve hukuki incelemeden vaz geçirerek kamuoyu ve medya baskısı sonucunda karar verilmesini sağladığının iddia edildi.
ENGELİNİ KULLANIYOR İDDİASI
Metin Şentürk'ün görme engelli olmasını da kullandığının yer aldığı başvuruda, "Amaç gayrı meşru biçimde lehine sempati yaratmaktır" dendi. Şentürk'ün basına verdiği demeçlerle kamuoyu desteğini alarak lehine karar verilmesini sağlamak olduğunu belirten Fulya Kalkavan dilekçesinde, "Evlenirken, işini ifa ederek mal varlığını kazanırken görme engelli değilmiş de sanki sadece boşanmanın ve evliliğin yükümlülüklerine gelince görme engelli oluvermiş gibi tavır söz konusudur" dedi.
ADİL YARGILAMAYI ETKİLİYOR
Metin Şentürk'ün görme engelli olmasının ne bu davaya ne de kaybettiği boşanma davasına ve taraflar arsındaki ilişkiye ne de medeni kanunun uygulamasına etkisi olmadığının vurgulandığı dilekçede mahkemenin Metin Şentürk hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması istendi.
NE OLMUŞTU?
Ünlü sanatçı Metin Şentürk, 4 yıl önce boşandığı eşi Fulya Kalkavan'ın açtığı mal paylaşımı davasını kaybetmişti.