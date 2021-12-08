Fulya Kalkavan mahkemeye başvurdu! Engelini kullanıyor iddiası dikkat çekti eski eşi Metin Şentürk’ü bakın neyle suçladı

ENGELİNİ KULLANIYOR İDDİASI

Metin Şentürk'ün görme engelli olmasını da kullandığının yer aldığı başvuruda, "Amaç gayrı meşru biçimde lehine sempati yaratmaktır" dendi. Şentürk'ün basına verdiği demeçlerle kamuoyu desteğini alarak lehine karar verilmesini sağlamak olduğunu belirten Fulya Kalkavan dilekçesinde, "Evlenirken, işini ifa ederek mal varlığını kazanırken görme engelli değilmiş de sanki sadece boşanmanın ve evliliğin yükümlülüklerine gelince görme engelli oluvermiş gibi tavır söz konusudur" dedi.