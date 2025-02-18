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Fulden Uras’ın baba acısı! Her satırı yürek burktu: Hiç kimsem kalmadı!

Ünlü şarkıcı Fulden Uras yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündem olmuştu. 13 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve bu süreçte toplam 23 ameliyat geçiren Fulden Uras, geçen ay ise babasının acı haberiyle sarsılmıştı. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Uras'tan yeni bir paylaşım geldi. Yaşadığı derin üzüntüyü takipçileriyle paylaşan Uras, her satırıyla yürek yaktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 11:11 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 11:11
Fulden Uras’ın baba acısı! Her satırı yürek burktu: Hiç kimsem kalmadı!

Bensiz Olsun, Aşkından Ölmem Mi Lazım, Ben Ağlarım şarkılarıyla hafızalara kazınan Fulden Uras, yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündem olmuştu.

Fulden Uras’ın baba acısı! Her satırı yürek burktu: Hiç kimsem kalmadı!

13 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve bu süreçte toplam 23 ameliyat geçiren Fulden Uras, geçen ay ise babasının acı haberiyle sarsılmıştı.

Fulden Uras’ın baba acısı! Her satırı yürek burktu: Hiç kimsem kalmadı!

Uras, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Uras, ilk olarak babasının sağlık sorunları nedeniyle hastanede olduğunu belirterek "Babamı entübe ettiler. Allah yardımcımız olsun" demişti.

Fulden Uras’ın baba acısı! Her satırı yürek burktu: Hiç kimsem kalmadı!

Saatler sonra yeni bir paylaşım daha yapan Uras, "Babacığımı kaybettik, doyamadım sana babam" diyerek sevenlerini üzen haberi paylaşmıştı.

Fulden Uras’ın baba acısı! Her satırı yürek burktu: Hiç kimsem kalmadı!

YÜREK BURKAN SATIRLAR

Baba acısıyla sarsılan Fulden Uras, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Fulden Uras’ın baba acısı! Her satırı yürek burktu: Hiç kimsem kalmadı!

Yaşadığı derin üzüntüyü takipçileriyle paylaşan Uras, şu ifadeleri kullandı: "Çok canım acıyor. Hiç kimsem kalmadı. Anneciğim, babacığım huzurla uyuyun cennet bahçelerinde kavuşana dek"

Fulden Uras’ın baba acısı! Her satırı yürek burktu: Hiç kimsem kalmadı!

İşte Fulden Uras'ın o paylaşımı...