Fulden Uras’ın baba acısı! Her satırı yürek burktu: Hiç kimsem kalmadı!

Bensiz Olsun, Aşkından Ölmem Mi Lazım, Ben Ağlarım şarkılarıyla hafızalara kazınan Fulden Uras , yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündem olmuştu.

13 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve bu süreçte toplam 23 ameliyat geçiren Fulden Uras, geçen ay ise babasının acı haberiyle sarsılmıştı.