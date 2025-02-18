Fulden Uras’ın baba acısı! Her satırı yürek burktu: Hiç kimsem kalmadı!

Bensiz Olsun, Aşkından Ölmem Mi Lazım, Ben Ağlarım şarkılarıyla hafızalara kazınan Fulden Uras, yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündem olmuştu.
13 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve bu süreçte toplam 23 ameliyat geçiren Fulden Uras, geçen ay ise babasının acı haberiyle sarsılmıştı.
Uras, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Uras, ilk olarak babasının sağlık sorunları nedeniyle hastanede olduğunu belirterek "Babamı entübe ettiler. Allah yardımcımız olsun" demişti.
Saatler sonra yeni bir paylaşım daha yapan Uras, "Babacığımı kaybettik, doyamadım sana babam" diyerek sevenlerini üzen haberi paylaşmıştı.
YÜREK BURKAN SATIRLAR
Baba acısıyla sarsılan Fulden Uras, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Yaşadığı derin üzüntüyü takipçileriyle paylaşan Uras, şu ifadeleri kullandı: "Çok canım acıyor. Hiç kimsem kalmadı. Anneciğim, babacığım huzurla uyuyun cennet bahçelerinde kavuşana dek"
İşte Fulden Uras'ın o paylaşımı...