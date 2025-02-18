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Fatih Terim ve kızı Merve Terim’in eğlenceli anları! İlk yorum Esra Erol’dan!

Teknik direktör Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Çetin, babası Fatih Terim'le kafa topu sektirdiği anları esprili bir notla Instagram hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma ilk yorum ise Esra Erol'dan geldi. İşte baba-kızın sosyal medyaya damga vuran eğlenceli anları…

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 10:49 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 10:53
Fatih Terim ve kızı Merve Terim’in eğlenceli anları! İlk yorum Esra Erol’dan!

Teknik direktör Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu.

Fatih Terim ve kızı Merve Terim’in eğlenceli anları! İlk yorum Esra Erol’dan!

Çetin, babası Fatih Terim'le kafa topu sektirdiği anları esprili bir notla Instagram hesabında yayınladı.

Baba-kız futbol keyfi!

Fatih Terim ve kızı Merve Terim’in eğlenceli anları! İlk yorum Esra Erol’dan!

Suudi Pro Ligi ekiplerinden Eş-Şebab'ın teknik direktörü olan babası Fatih Terim ile kafa topu sektiren Merve Terim, paylaşımına şu notu ekledi: "Kampa geç katılan, seyahat yorgunu genç yetenek Mervedinho'nun formsuzluğu gözlerden kaçmadı. Kalk deyince hazır ola geçişim"

Fatih Terim ve kızı Merve Terim’in eğlenceli anları! İlk yorum Esra Erol’dan!

Yemek masasında oturan babası ile kafa topu oynayan Merve Terim, gülmekten kendisini yerlere attığı anlar ise dikkat çekti.

Fatih Terim ve kızı Merve Terim’in eğlenceli anları! İlk yorum Esra Erol’dan!

Kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Fatih Terim ve kızı Merve Terim’in eğlenceli anları! İlk yorum Esra Erol’dan!

Paylaşıma ilk yorum yapan isimlerden biri olan Esra Erol ise baba-kızın eğlenceli anlarına kahkaha atan emoji ile karşılık verdi.

Fatih Terim ve kızı Merve Terim’in eğlenceli anları! İlk yorum Esra Erol’dan!

İşte baba-kızın sosyal medyaya damga vuran eğlenceli anları…