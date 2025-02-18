Teknik direktör Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu.

Çetin, babası Fatih Terim'le kafa topu sektirdiği anları esprili bir notla Instagram hesabında yayınladı. Baba-kız futbol keyfi!

Suudi Pro Ligi ekiplerinden Eş-Şebab'ın teknik direktörü olan babası Fatih Terim ile kafa topu sektiren Merve Terim, paylaşımına şu notu ekledi: "Kampa geç katılan, seyahat yorgunu genç yetenek Mervedinho'nun formsuzluğu gözlerden kaçmadı. Kalk deyince hazır ola geçişim"

Yemek masasında oturan babası ile kafa topu oynayan Merve Terim, gülmekten kendisini yerlere attığı anlar ise dikkat çekti.