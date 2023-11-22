8 yıllık büyük aşk! Kuruluş Osman’ın Üstat Gera’sı Bülent Polat’ın öğretmen eşini görenin nutku tutuldu! İşte iki çocuğunun annesi...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat, Ateş Kuşları'nın ardından ATV'nin bir başka sevilen dizisi Kuruluş Osman'a transfer oldu. Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği dizide Üstat Gera karakterini canlandıran Polat'ın gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı da merak edildi. 2 çocuk babası Polat'ın öğretmen eşini görenle ise hayran kaldı. İşte Bülent Polat'ın güzeller güzeli eşi...
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Üstat Gera karakterini canlandıran Bülent Polat, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
BÜLENT POLAT KİMDİR?
1993 yılında "Yer Gösterme" ile başlayan profesyonel tiyatro yaşamı, 1994'te yine aynı tiyatroda "Sokak Kedisi" oyununda "yoldan geçen adam" rolüyle devam etti.
Daha sonra yine aynı tiyatro ile mukavele yenileyen Polat, "Ormanların Barış Ateşi", Rumuz Goncagül ve "Keloğlan" gibi oyunlarda rol aldı. Sadri Alışık kültür merkezinden (SKM) oyunculuk eğitimi aldı.