8 yıllık büyük aşk! Kuruluş Osman’ın Üstat Gera’sı Bülent Polat’ın öğretmen eşini görenin nutku tutuldu! İşte iki çocuğunun annesi...

1 ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Üstat Gera karakterini canlandıran Bülent Polat, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

2 BÜLENT POLAT KİMDİR?

1993 yılında "Yer Gösterme" ile başlayan profesyonel tiyatro yaşamı, 1994'te yine aynı tiyatroda "Sokak Kedisi" oyununda "yoldan geçen adam" rolüyle devam etti.