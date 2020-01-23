İrem Sak makyajsız yakalandı! Meğer o da boya güzeliymiş...

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Sak, hayalindeki erkeğin nasıl biri olduğu sorulunca önce "Hayatıma girecek kişi, insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim bu" diye espri yaptı, ardından şöyle konuştu: "Sevgiliye muhtaç değilim. Beni benden daha çok mutlu edebilecek biri olursa olur."

Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile. İşte İrem Sak başta olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...