İrem Sak makyajsız yakalandı! Meğer o da boya güzeliymiş...
İrem Sak sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Önceki gün Etiler'de bir AVM'de görüntülenen İrem Sak makyajsız yakalanınca gerildi. 33 yaşındaki Sak, makyajsız halinin çekildiğini fark edince "Böyle görüntülenmek istemiyorum. Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum" dedi. İrem Sak'ın makyajsız hali hayranlarına," Sen de mi boya güzelisin?" dedirtti. Hayatına girecek olan kişiyi tanımlayan İrem Sak,"Tek kriterim nefes alsın yeter." sözüyle çok konuşulacağa benziyor.
İrem Sak da boya güzeli çıktı. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 33 yaşındaki oyuncu önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Makyajsız haliyle görüntülenen İrem Sak, "Böyle görüntülenmek istemiyorum. Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum" diyerek öfkesini yatıştırmaya çalıştı.
Uzun süredir hayatında kimse olmayan Sak, hayalindeki erkeğin nasıl biri olduğu sorulunca önce "Hayatıma girecek kişi, insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim bu" diye espri yaptı, ardından şöyle konuştu: "Sevgiliye muhtaç değilim. Beni benden daha çok mutlu edebilecek biri olursa olur."
Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile. İşte İrem Sak başta olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...