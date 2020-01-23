Yıldız Tilbe yeni saç stiliyle herkesi şoke etti: Kendine ne yaptın Yıldız!

KENDİNE NE YAPTIN YILDIZ!

Yıldız Tilbe saçlarını yonttu, görenler inanamadı! 53 yaşındaki sanatçı yeni saç stilini Twitter'dan paylaştı. Tilbe, "Saçlarımı yonttum sayılır. Hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal. 'Müslüm' filmini izliyorum" yazdı. Sahnede yaptığı çılgınlıklar ve konuşmalarıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe'nin yeni hali herkesi şoke etti! İşte ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...