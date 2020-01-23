Yıldız Tilbe yeni saç stiliyle herkesi şoke etti: Kendine ne yaptın Yıldız!
Yıldız Tilbe saçlarını yonttu, görenler şoke oldu. Güçlü sesi ve milyonların ruhuna dokunan şarkılarıyla 7'den 70'e herkesin sevdiği usta sanatçı Yıldız Tilbe'nin yeni hali olay oldu. Sahnede yaptığı çılgınlıklar ve konuşmalarıyla dikkat çeken sanatçı, saçını kestirdi. Yeni görüntüsünü Twiter'dan paylaşan 53 yaşındaki Tilbe, "Saçlarımı yonttum sayılır. Hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal. 'Müslüm' filmini izliyorum" yazdı. İşte Yıldız Tilbe'nin yeni hali...
23.01.2020 10:01
- Son Güncelleme: 23.01.2020 10:51
KENDİNE NE YAPTIN YILDIZ!
Yıldız Tilbe saçlarını yonttu, görenler inanamadı! 53 yaşındaki sanatçı yeni saç stilini Twitter'dan paylaştı. Tilbe, "Saçlarımı yonttum sayılır. Hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal. 'Müslüm' filmini izliyorum" yazdı. Sahnede yaptığı çılgınlıklar ve konuşmalarıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe'nin yeni hali herkesi şoke etti! İşte ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...
DİĞER GALERİLER