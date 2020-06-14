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Demet Özdemir güzellik sırrını açıkladı! Bebeksi yüzünü bakın neye borçlu...

Bikini sezonunu açan Demet Özdemir, Instagram paylaşımları ile gündemden düşmezken, katıldığı bir sohbet buluşmasında cilt güzelliğini nasıl koruduğu ile ilgili sorulara yanıt verdi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin güzel oyuncusu Özdemir, güzellik sırrını hayranlarıyla paylaştı. Günlük yaşamında az makyaj yapan oyuncu, sette rolünü canlandırırken yoğun bir makyaja maruz kaldığı için günlük hayatında fazla makyaj yapmaktan hep kaçınıyor. İşte doğal güzelliğine oldukça güvenen ve sık sık makyajsız hallerini sosyal medya hesabından paylaşan Demet Özdemir'in güzellik sırrı...

14.06.2020 16:57 - Son Güncelleme: 14.06.2020 17:10
Demet Özdemir güzelliğinin sırrını açıkladı! Bikini sezonunu açan güzel oyuncudan tüyolar...

Son dönemin en popüler isimlerinden Demet Özdemir, tatile bir çıktı pir çıktı! Yakın dostlarıyla soluğu Ege'de alan 28 yaşındaki Demet Özdemir, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Demet Özdemir güzelliğinin sırrını açıkladı! Bikini sezonunu açan güzel oyuncudan tüyolar...

Aslında ünlü oyuncunun en önemli sırrı fazla makyaj yapmaması. Günlük yaşamında az makyaj yapan oyuncu, sette rolünü canlandırırken yoğun bir makyaja maruz kaldığı için günlük hayatında fazla makyaj yapmaktan hep kaçınıyor.

Demet Özdemir güzelliğinin sırrını açıkladı! Bikini sezonunu açan güzel oyuncudan tüyolar...

Instagram'da katıldığı sohbet buluşmasında güzelliğini nasıl koruduğu ile ilgili sorulara yanıt veren Demet Özdemir, herkesin bildiği ve birçok kişinin uyguladığı gibi cildini gül suyu ile temizliyor.

Demet Özdemir güzelliğinin sırrını açıkladı! Bikini sezonunu açan güzel oyuncudan tüyolar...

Özdemir, ayrıca annesinden öğrendiği Türk kahvesi maskesini de denedi ve kendini de iyi hissetti. Özdemir, Covid-19 nedeniyle de tatil tercihini birçok ünlü isim gibi tekneden yana kullandı. İşte ünlülerin 2020 yaz tatili paylaşımları...

Demet Özdemir güzelliğinin sırrını açıkladı! Bikini sezonunu açan güzel oyuncudan tüyolar...

PINAR ALTUĞ

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