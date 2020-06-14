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Demet Özdemir güzellik sırrını açıkladı! Bebeksi yüzünü bakın neye borçlu...

Bikini sezonunu açan Demet Özdemir, Instagram paylaşımları ile gündemden düşmezken, katıldığı bir sohbet buluşmasında cilt güzelliğini nasıl koruduğu ile ilgili sorulara yanıt verdi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin güzel oyuncusu Özdemir, güzellik sırrını hayranlarıyla paylaştı. Günlük yaşamında az makyaj yapan oyuncu, sette rolünü canlandırırken yoğun bir makyaja maruz kaldığı için günlük hayatında fazla makyaj yapmaktan hep kaçınıyor. İşte doğal güzelliğine oldukça güvenen ve sık sık makyajsız hallerini sosyal medya hesabından paylaşan Demet Özdemir'in güzellik sırrı...

14.06.2020 16:57 - Son Güncelleme: 14.06.2020 17:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





