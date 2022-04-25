Fotoğraftaki detay dikkat çekti! Güzelliği ülke sınırlarını aşan Gülsim Ali'nin paylaşımı olay yarattı! 'Sana ne oldu böyle?' 1,7 milyon takipçisi şokta!

Gönül Dağı dizisiyle gönüllere taht kuran Gülsim Ali şimdilerde ülke dışında da tanınıyor. Kariyerinde zirveyi yaşayan oyuncu sosyal medyada da milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. İnstagram hesabında 1,7 milyon takipçisi bulunan Ali hesabını aktif kullanıyor.