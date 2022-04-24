Asuman Krause'nin sunduğu Wipe Out'a katılmıştı! Şimdilerde 4,5 milyon takipçisi var! Cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci meğer yarışmadayken...
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin cinsiyet değişiminden önce katıldığı bir yarışma programındaki hali sosyal medyada gündem oldu. Cinsiyet değişikliği öncesi Okan Ünsal olarak tanınan Ciğerci ameliyat masasına yatmadan evvel Wipe Out programına katılmıştı. Şimdilerde şöhretin tadını çıkartan fenomen 4,5 milyon takipçili hesabından sık sık fotoğraf paylaşıyor. İşte ünlü fenomenin önceki ve yeni hali...
Asuman Krause'nin sunduğu Wipe Out Türkiye'de 2009 yılında yayınlanmaya başladı. Yarışma programında birinciye 50.000 TL ödül veriliyordu. O dönem yarışmaya katılan bir yarışmacı şimdilerde magazinin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin yarışmadaki halleri gündem oldu. Lüks yaşantısı ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Ciğerci'nin cinsiyet değiştirmeden önce katıldığı Wipe Out programındaki görüntüleri sosyal medyayı salladı.
Ameliyattan sonra futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci yaşantısı ile dikkat çeken ünlü isimlerden bir tanesi.
Apar topar boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra yeniden evlenme kararı almıştı. Hatta Çıra vakit kaybetmeden doğum günü partisinde Ciğerci'ye evlilik teklifi yapmıştı.