Asuman Krause’nin sunduğu Wipe Out’a katılmıştı! Şimdilerde 4,5 milyon takipçisi var! Cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci meğer yarışmadayken...

Asuman Krause'nin sunduğu Wipe Out Türkiye'de 2009 yılında yayınlanmaya başladı. Yarışma programında birinciye 50.000 TL ödül veriliyordu. O dönem yarışmaya katılan bir yarışmacı şimdilerde magazinin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin yarışmadaki halleri gündem oldu. Lüks yaşantısı ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Ciğerci'nin cinsiyet değiştirmeden önce katıldığı Wipe Out programındaki görüntüleri sosyal medyayı salladı.