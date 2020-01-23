Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evleniyor! Düğün tarihi bakın ne zaman...

Son dakika magazin haberine göre Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evlilik kararı aldı. İlk olarak Kadıköy'de bir mekanda görüntülenen çift, son olarak Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in başrol oynadığı Baba Parası filminin galasında görüntülemişti. 37 yaşındaki Ahmet Kural, sevgilisi Çağla Gizem Çelik'i önümüzdeki ailesinden istemeye gidecek. İsteme töreni gelenek ve göreneklere uygun olarak yapılacak! Peki Ahmet Kural ne zaman evleniyor? İşte Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in düğün tarihi...

23.01.2020 11:10 - Son Güncelleme: 23.01.2020 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





