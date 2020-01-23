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Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evleniyor! Düğün tarihi bakın ne zaman...

Son dakika magazin haberine göre Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evlilik kararı aldı. İlk olarak Kadıköy'de bir mekanda görüntülenen çift, son olarak Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in başrol oynadığı Baba Parası filminin galasında görüntülemişti. 37 yaşındaki Ahmet Kural, sevgilisi Çağla Gizem Çelik'i önümüzdeki ailesinden istemeye gidecek. İsteme töreni gelenek ve göreneklere uygun olarak yapılacak! Peki Ahmet Kural ne zaman evleniyor? İşte Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in düğün tarihi...

23.01.2020 11:10 - Son Güncelleme: 23.01.2020 11:21
Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evleniyor! Düğün tarihi bakın ne zaman...

Ahmet Kural ile sevgilisi Çağla Gizem Çelik evlilik kararı aldı. İlişkilerinde henüz 1 yılı devirmeyen çift, son olarak Baba Parası filminin galasında birlikte görüntülenmiş, Kural evlilik hakkında yaptığı "Yeni yılda evlilik yok" açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı. Ancak son dakika bilgisine göre Ahmet Kural, sevgilisini önümüzdeki ay gelenek ve göreneklere uygun bir törenle ailesinden isteyecek! Peki düğün tarihi belli mi?

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Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evleniyor! Düğün tarihi bakın ne zaman...

Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik, Gel Konuşalım'ın iddiasına göre önümüzdeki yaz ayında nikah masasına oturacak!

Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evleniyor! Düğün tarihi bakın ne zaman...

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Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evleniyor! Düğün tarihi bakın ne zaman...

NECİP MEMİLİ VE SEVGİLİSİ DİDEM DAYICIOĞLU

Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evleniyor! Düğün tarihi bakın ne zaman...

HAZAL SUBAŞI

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