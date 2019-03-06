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Hande Yener böyle yakalanınca olanlar oldu! Sahnede başka gerçekte bambaşka

Işıltılı sahne kostümler, göz kamaştıran makyajlar. Ancak bunlar birer iluzyon. Hande Yener önceki gün arabasında makyajsız yakalandı. Hande Yener'in makyajsız halini görenlerin ağzı açık kaldı. Fena yakalanan Hande Yener korktu, yanlışlık gaza bastı. Bu sırada az daha bir muhabiri eziyordu. Herhangi bir problem yaşanmadı ama geriye Hande Yener'in herkesi hayrete düşüren makyajsız hali kaldı.

06.03.2019 11:25 - Son Güncelleme: 06.03.2019 11:29
Hande Yener böyle yakalanınca olanlar oldu! Sahnede başka gerçekte bambaşka

Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile.

Makyajsız ünlüler furyasına şimdi de Hande Yener eklendi. Ancak Hande Yener tam o sırada korku dolu anlar da yaşattı.

Hande Yener böyle yakalanınca olanlar oldu! Sahnede başka gerçekte bambaşka

ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimler 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor. Son olarak Hadise makyajsız halini Instagram'dan paylaştı...

Hande Yener böyle yakalanınca olanlar oldu! Sahnede başka gerçekte bambaşka
Hande Yener böyle yakalanınca olanlar oldu! Sahnede başka gerçekte bambaşka

Bensu Soral

Hande Yener böyle yakalanınca olanlar oldu! Sahnede başka gerçekte bambaşka
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