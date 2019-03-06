Hande Yener böyle yakalanınca olanlar oldu! Sahnede başka gerçekte bambaşka

Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile.

Makyajsız ünlüler furyasına şimdi de Hande Yener eklendi. Ancak Hande Yener tam o sırada korku dolu anlar da yaşattı.