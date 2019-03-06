Hande Yener böyle yakalanınca olanlar oldu! Sahnede başka gerçekte bambaşka
Işıltılı sahne kostümler, göz kamaştıran makyajlar. Ancak bunlar birer iluzyon. Hande Yener önceki gün arabasında makyajsız yakalandı. Hande Yener'in makyajsız halini görenlerin ağzı açık kaldı. Fena yakalanan Hande Yener korktu, yanlışlık gaza bastı. Bu sırada az daha bir muhabiri eziyordu. Herhangi bir problem yaşanmadı ama geriye Hande Yener'in herkesi hayrete düşüren makyajsız hali kaldı.
06.03.2019 11:25
- Son Güncelleme: 06.03.2019 11:29
ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ
Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimler 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor. Son olarak Hadise makyajsız halini Instagram'dan paylaştı...
DİĞER GALERİLER