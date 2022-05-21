Flaş Berk Atan detayı! Halil İbrahim Ceyhan’dan ayrılan Sıla Türkoğlu’ndan ağızları açık bırakan hamle! Emanet’in Seher’i meğer...

Emanet dizisinin Seher'ı Sıla Türkoğlu hakkında bomba iddialar peş peşe geldi. Sette tanışıp ilişki yaşadığı öne sürülen Halil İbrahim Ceyhan'dan ayrıldığı konuşulurken, diziye veda etmesinin perde arkası da ortaya çıktı. Dizinin sezon finali çekimlerine katılmayan Türkoğlu'nun yerine dublör oynamıştı. Yapımla anlaşmazlık yaşayan ünlü oyuncu mahkemelik oldu. Emanet'le olaylı ayrılan oyuncunun yeni diziyle anlaştığı iddiası sosyal medyayı yıktı geçti. İddiaya göre Sıla Türkoğlu yeni sezonda Gönül Dağı'nda oynayacak. İşte detaylar...