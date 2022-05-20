Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas’ın memleketini duyan inanamadı! Murat Yıldırım’ın biricik partneri bakın aslen nereliymiş...
Zalim İstanbul dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Simay Barlas, kariyerindeki asıl sıçrayışı Murat Yıldırım ve Damla Sönmez ile başrolünü üstlendiği Aziz dizisiyle yaşadı. Dizide Efnan karakterini canlandıran ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Barlas, özellikle eski sevgilisi ve Zalim İstanbul'daki rol arkadaşı İdris Nebi Taşkan'la yaşadığı aşkla çok konuşuldu. Hem özel hayatı hem kariyeriyle dikkat çeken Barlas, Aziz dizisinin yeni bölümünün yayınlanması üzerine gündem oldu. Birçok internet kullanıcısı da oyuncunun hayatını araştırmaya başlandı. Barlas hakkında en çok "Simay Barlas aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Simay Barlas'ın memleketi...
20.05.2022 21:18 - Son Güncelleme: 20.05.2022 21:18
Aziz'de Efnan karakterini canlandıran Simay Barlas'ın hayatı merak edilip araştırılırken ünlü oyuncunun en çok memleketi merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları, özellikle "Simay Barlas aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar da şaşkınlığını gizleyemedi.