‘Hepsi’yle ünlenmişti! Gülçin Ergül süper minisiyle şov yaptı! Frikik kaçınılmaz oldu! Son hareketini gören bir daha baktı

Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas'ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda senelerce çocuk dansçı olarak performans gösteren Gülçin Ergül, 2005 yılında kurulan Hepsi Grubu ile adını geniş kitlelere duyurdu.