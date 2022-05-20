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Haberler Magazin ‘Hepsi’yle ünlenmişti! Gülçin Ergül süper minisiyle şov yaptı! Frikik kaçınılmaz oldu! Son hareketini gören bir daha baktı

‘Hepsi’yle ünlenmişti! Gülçin Ergül süper minisiyle şov yaptı! Frikik kaçınılmaz oldu! Son hareketini gören bir daha baktı

'Hepsi'yle ünlenmişti! Gülçin Ergül süper minisiyle şov yaptı! Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı ile 2005 yılında kurduğu Hepsi Grubu'yla adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, son albümden Hep Bana parçasının klibi yayınlandıktan sonra gruptan ayrılmıştı. 2009 kış aylarında Hepsi grubundan ayrılan Ergül, ilk albümünü 2011'de çıkarmıştı. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Ergül, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Süper mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Ergül, o anları Instagram hesabında yayınladı. Frikik veren ünlü şarkıcı, kısa sürede gündem olurken son hareketi dikkat çekti. İşte Gülçin Ergül'ün o paylaşımı...

20.05.2022 22:56 - Son Güncelleme: 20.05.2022 23:04
‘Hepsi’yle ünlenmişti! Gülçin Ergül süper minisiyle şov yaptı! Frikik kaçınılmaz oldu! Son hareketini gören bir daha baktı

Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas'ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda senelerce çocuk dansçı olarak performans gösteren Gülçin Ergül, 2005 yılında kurulan Hepsi Grubu ile adını geniş kitlelere duyurdu.

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‘Hepsi’yle ünlenmişti! Gülçin Ergül süper minisiyle şov yaptı! Frikik kaçınılmaz oldu! Son hareketini gören bir daha baktı

Üç albümün ardından 2009 kış aylarında Hepsi grubundan ayrılan Ergül, kariyerine solo olarak devam etme kararı aldı ve ilk albümünü 2011'de çıkardı.

‘Hepsi’yle ünlenmişti! Gülçin Ergül süper minisiyle şov yaptı! Frikik kaçınılmaz oldu! Son hareketini gören bir daha baktı

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Ergül, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

‘Hepsi’yle ünlenmişti! Gülçin Ergül süper minisiyle şov yaptı! Frikik kaçınılmaz oldu! Son hareketini gören bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan Ergül, "Sahneye doğru adım adım..." notuyla koridorda yürüdüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu.

‘Hepsi’yle ünlenmişti! Gülçin Ergül süper minisiyle şov yaptı! Frikik kaçınılmaz oldu! Son hareketini gören bir daha baktı

Süper mini elbisesini kırmızı ayakkabılarıyla tamamlayan Ergül, yürürken bir yandan da dans etmeyi ihmal etmedi.

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