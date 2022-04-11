Fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor! Hülya Avşar'ın o fotoğrafını görenler şaştı kaldı... İnanılır gibi değil
Yaşına rağmen fiziğiyle gençlere taş çıkartan Hülya Avşar'ın değişimi hayrete düşürdü. Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren güzel şarkıcı Hülya Avşar'ın yıllar önceki halini görenler değişime inanamadı. Avşar kızının genç hallerini görenler tanımakta zorlandı. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimi...
11.04.2022 01:51 - Son Güncelleme: 11.04.2022 01:51
Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren güzel şarkıcı Hülya Avşar'ın yıllar önceki halini görenler değişime inanamadı.