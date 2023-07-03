Fit formunun sırrı ifşa oldu! '3 ay serumla yaşadım' demişti! 37'lik Elçin Sangu çırpı gibi kaldı!
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, son paylaşımıyla sevenlerinden büyük beğeni topluyor. Düzensiz beslenme sonucu bir süre serumla yaşadığını açıklayan güzel oyuncu, giderek zayıflayarak bir deri bir kemik haliyle görüntülenmiş ve izleyicilerini şoke etmişti. Ancak şimdilerde sağlıklı bir görünüme kavuşan Sangu, formunu nasıl koruduğunu açıkladı. İşte Elçin Sangu'nun uyguladığı diyet.
03.07.2023 08:44 - Son Güncelleme: 03.07.2023 08:44
59 kilodan 49'a düşen Sangu'nun bir deri bir kemik kaldığı fotoğraflar yeniden gündeme geldi. Sangu'nun konuyla ilgili açıklaması büyük ilgi çekti. Şimdilerde ideal kilosuyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncunun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı. İşte Elçin Sangu'nun özel diyeti...