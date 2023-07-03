Vav TV İzle
Haberler Magazin Fit formunun sırrı ifşa oldu! '3 ay serumla yaşadım' demişti! 37'lik Elçin Sangu çırpı gibi kaldı!

Fit formunun sırrı ifşa oldu! '3 ay serumla yaşadım' demişti! 37'lik Elçin Sangu çırpı gibi kaldı!

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, son paylaşımıyla sevenlerinden büyük beğeni topluyor. Düzensiz beslenme sonucu bir süre serumla yaşadığını açıklayan güzel oyuncu, giderek zayıflayarak bir deri bir kemik haliyle görüntülenmiş ve izleyicilerini şoke etmişti. Ancak şimdilerde sağlıklı bir görünüme kavuşan Sangu, formunu nasıl koruduğunu açıkladı. İşte Elçin Sangu'nun uyguladığı diyet.

takvim.com.tr
03.07.2023 08:44 - Son Güncelleme: 03.07.2023 08:44
Fit formunun sırrı ifşa oldu! ’3 ay serumla yaşadım’ demişti! 37’lik Elçin Sangu çırpı gibi kaldı!

59 kilodan 49'a düşen Sangu'nun bir deri bir kemik kaldığı fotoğraflar yeniden gündeme geldi. Sangu'nun konuyla ilgili açıklaması büyük ilgi çekti. Şimdilerde ideal kilosuyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncunun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı. İşte Elçin Sangu'nun özel diyeti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fit formunun sırrı ifşa oldu! ’3 ay serumla yaşadım’ demişti! 37’lik Elçin Sangu çırpı gibi kaldı!

Oyunculuğa adım atan Elçin Sangu ilk olarak Öyle Bir Geçer Zaman ki ile hafızalara kazındı.

Fit formunun sırrı ifşa oldu! ’3 ay serumla yaşadım’ demişti! 37’lik Elçin Sangu çırpı gibi kaldı!

Kiralık Aşk dizisindeki Defne karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu sektöre ilk başladığında 59 kiloydu.

Fit formunun sırrı ifşa oldu! ’3 ay serumla yaşadım’ demişti! 37’lik Elçin Sangu çırpı gibi kaldı!

Geçtiğimiz zamanlarda verdiği bir röportajla gündeme gelen ünlü oyuncu kilosuyla ve beslenme şekliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fit formunun sırrı ifşa oldu! ’3 ay serumla yaşadım’ demişti! 37’lik Elçin Sangu çırpı gibi kaldı!

3 AY SERUMLA YAŞADIM

"Hep dikkat etmiyorum. Geçen sene sağlığım çok bozuldu. 3 ay kadar serumla yaşadım. "

SON DAKİKA