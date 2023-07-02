48’lik Pınar Altuğ leopar desenli bikinisiyle şov yaptı! “Kim der 1 çocuk annesi” Yağmur Atacan’ın 15 yıllık eşi en cesur haliyle...
Tamer Karadağlı ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. 2008 yılında evlendiği Yağmur Atacan ile tatile çıkan ünlü oyuncu, leopar desenli bikinisi ile kumsalda verdiği pozu yayınladı. 48 yaşındaki oyuncunun cesaretini konuşturduğu paylaşıma "Kim der 1 çocuk annesi", "Yaş alıyor yaşlanmıyor" yorumları yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...
02.07.2023 08:47 - Son Güncelleme: 02.07.2023 08:47
1995 yılında televizyon hayatı başlayan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazındı.
2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine giren Altuğ'un bu evlilikten Su Atacan adında bir kız evladı oldu.
Bir çocuk annesi Altuğ, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Yağmur Atacan ile tatile çıkan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında tatil paylaşımı yapmayı ihmal etmedi.