3 güzellik sırrını açıkladı! "7-8 saat boyunca..." 6 ayda eski formuna geri döndü! 33'lük Leyla Lydia Tuğutlu 23'lüklere taş çıkarttı!
Türkiye'nin tanınmış oyuncularından Leyla Lydia Tuğutlu, hem başarılı kariyeriyle hem de doğal güzelliği ve kendine özgü tarzıyla dikkat çekmektedir. Son zamanlarda, ünlü oyuncunun güzellik sırları merak konusu oldu. İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun güzellik rutininde kullandığı bazı detaylar... Leyla Lydia Tuğutlu'nun güzellik rutininde doğal ürünlere büyük önem verdiği bilinmektedir. Özellikle cilt bakımında kimyasal içerikli ürünlerden ziyade organik ve doğal ürünleri tercih etmektedir. Doğal yağlar, bitki özleri ve organik markalar, cilt bakımında önemli bir yer tutmaktadır.
02.07.2023 11:58 - Son Güncelleme: 03.07.2023 08:50
33 yaşındaki güzel oyuncunun 3 sırrı ortaya çıktı. 6 ay önce anne olan Leyla Lydia Tuğutlu yaşına rağmen genç kızlara taş çıkarıyor. Pürüzsüz ve kusursuz bir cilde sahip olmasıyla tanınan Tuğutlu bakın bunu nasıl beceriyormuş! İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun güzellik sırları...
2008 yılında birinci seçildiği Miss Turkey yarışmasıyla dikkatleri çeken, ardından oyunculuk serüvene atılan Leyla Lydia Tuğutlu'nun güzellik sırları merak konusu oldu.
Cildinin güzellik yöntemine gelince, Leyla Lydia Tuğutlu düzenli cilt bakım rutinini atlamadığını ve doğal ürünleri tercih ettiğini ifade ediyor. Temizleme, tonlama, nemlendirme ve güneş koruması gibi adımları düzenli olarak takip ettiğini dile getiriyor.