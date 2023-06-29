Filozof Atakan’ın son haline yakından bakın! Uzun süredir ortalıkta yoktu! Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen Atakan Kayalar şimdilerde...

Filozof Atakan adıyla tanınan Atakan Kayalar'ın son hali sosyal medyada çok konuşuldu. Üç yıl önce felsefe kitaplarıyla yaptığı yorumlarla büyük ilgi gören Atakan Kayalar'ın sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüleri gündem yarattı. Filozof Atakan olarak tanınan Atakan Kayalar, felsefe kitaplarıyla ilgili düşüncelerini dile getirdiği bir video ile bir dönem Türkiye'nin dikkatini çekmişti.