Filozof Atakan'ın son haline yakından bakın! Uzun süredir ortalıkta yoktu! Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Atakan Kayalar şimdilerde...
Uzun bir süre gündemde olmayan Filozof Atakan'ın son hali merak konusu oldu. Atakan Kayalar, geçmişte felsefe kitapları hakkındaki yorumlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Konuşma üslubu, felsefeye olan merakı ve yaşına göre ileri düzeyde sahip olduğu bilgiyle dikkatleri üzerine çeken Atakan Kayalar'ın son görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. 5 ay içerisinde 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar sıra dışı konuşma tarzı, felsefeye olan ilgisi ve yaşının ötesindeki bilgisiyle dikkatleri üzerine çekmişti.
29.06.2023 09:34 - Son Güncelleme: 29.06.2023 09:35
Filozof Atakan adıyla tanınan Atakan Kayalar'ın son hali sosyal medyada çok konuşuldu. Üç yıl önce felsefe kitaplarıyla yaptığı yorumlarla büyük ilgi gören Atakan Kayalar'ın sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüleri gündem yarattı. Filozof Atakan olarak tanınan Atakan Kayalar, felsefe kitaplarıyla ilgili düşüncelerini dile getirdiği bir video ile bir dönem Türkiye'nin dikkatini çekmişti.
Ancak uzun bir süredir medyada görünmeyen Atakan Kayalar'ın son halini merak edenler için yeni görüntüler ortaya çıktı.