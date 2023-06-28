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Haberler Magazin 44’lük Çağla Şıkel mini taytını çekip sporunu yaptı! O görüntüler olay! Kaslı vücudunu gören inanamadı! “Kim der 2 çocuk annesi”

44’lük Çağla Şıkel mini taytını çekip sporunu yaptı! O görüntüler olay! Kaslı vücudunu gören inanamadı! “Kim der 2 çocuk annesi”

Yaklaşık 4 yıl aşk yaşadığı Emre Altuğ ile 2008'de bir eğlence mekanında dünyaevine giren ve bu evlilikten Uzay ile Kuzey adında iki evladı olan Çağla Şıkel, 2015'te ünlü şarkıcıyla yollarını ayırdı. Şimdilerde avukat Nail Gönenli ile aşk yaşayan model, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Şıkel şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Mini taytı ile spor yapan Şıkel, o anları kayıt altına alarak yayınladı. Kaslı vücuduyla dikkat çeken model için "Kim der 2 çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
28.06.2023 13:01 - Son Güncelleme: 28.06.2023 13:01
44’lük Çağla Şıkel mini taytını çekip sporunu yaptı! O görüntüler olay! Kaslı vücudunu gören inanamadı! “Kim der 2 çocuk annesi”

Ünlü model Çağla Şıkel'in Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu.

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44’lük Çağla Şıkel mini taytını çekip sporunu yaptı! O görüntüler olay! Kaslı vücudunu gören inanamadı! “Kim der 2 çocuk annesi”

2015'te Emre Altuğ ile boşanan Şıkel, aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozdu. Yeni aşkıyla çok konuşulan model, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

44’lük Çağla Şıkel mini taytını çekip sporunu yaptı! O görüntüler olay! Kaslı vücudunu gören inanamadı! “Kim der 2 çocuk annesi”

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, yayınladığı son görüntülerle Instagram'a damga vurdu.

44’lük Çağla Şıkel mini taytını çekip sporunu yaptı! O görüntüler olay! Kaslı vücudunu gören inanamadı! “Kim der 2 çocuk annesi”

Mini taytı ile spor yapan Şıkel, o anları kayıt altına alarak yayınladı.

44’lük Çağla Şıkel mini taytını çekip sporunu yaptı! O görüntüler olay! Kaslı vücudunu gören inanamadı! “Kim der 2 çocuk annesi”

Kaslı vücuduyla dikkat çeken model için "Kim der 2 çocuk annesi" yorumu yapıldı.

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