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Lisede pas vermeyen kızlar şimdi bin pişman! Eski hali olay

Hercai yayınlandığı günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni bölümleriyle atv ekranlarında yayınlanan Hercai Akın Akınözü ve Ebru Şahin'e büyük bir şöhret getirdi. Akın Akınözü yine oyuncu ve ünlü bir aileden gelse de Hercai, kariyer basamaklarını üçer, beşer tırmanmasını sağladı.

21.02.2020 12:21 - Son Güncelleme: 07.04.2020 20:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





