Lisede pas vermeyen kızlar şimdi bin pişman! Eski hali olay
Hercai yayınlandığı günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni bölümleriyle atv ekranlarında yayınlanan Hercai Akın Akınözü ve Ebru Şahin'e büyük bir şöhret getirdi. Akın Akınözü yine oyuncu ve ünlü bir aileden gelse de Hercai, kariyer basamaklarını üçer, beşer tırmanmasını sağladı.
21.02.2020 12:21
- Son Güncelleme: 07.04.2020 20:01
Son dönemin en dikkat çeken yakışıklı ve başarılı oyuncularından biri olan Akın Akınözü'nün değişimi, görenleri şaşırttı. Genç kızlar tarafından oldukça beğenilen Hercai dizisinin başarılı oyuncusu Akın Akınözü'nün, 50 kilo vermeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı.
İşte başta Akın Akınözü olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
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