Dudaktan Kalbe'nin Melek'inin son haline bakın koca genç kız oldu! Maviş gözleriyle hayran bırakan Leylifer Kızgınyürek'i görenler: "Hiç benzemiyor"
Dudaktan Kalbe'nin Melek'inin son haline bakın koca genç kız oldu! Maviş gözleriyle hayran bırakan Leylifer Kızgınyürek'i görenler, "Hiç benzemiyor" , " Tanıyamadım" yorumları yapıyor. Hüseyin Kenan ile Lamia'nın biricik kızıydı! Dudaktan Kalbe Melek'in son hali sosyal medya gündeminde. O dönemin en favori çocuk oyuncularından olan Leylifer, dizi bittikten sonra ekranlardan tamamen çekildi. İşte Dudaktan Kalbe'nin Melek'inin son hali...
Dudaktan Kalbe'nin Melek'inin son haline bakın koca genç kız oldu! Maviş gözleriyle hayran bırakan Leylifer Kızgınyürek'i görenler tanıyamıyor, "Hiç benzemiyor" yorumları yapıyor.
Herkesi etkileyen dizinin son bölümünde baş karakter olan Hüseyin Kenan intihar ederken, Lamia ve Cemil ikinci kez evlendi. Herkesi sonu ile şaşırtan dizinin bir diğer sevilen karakteri ise Lamia ve Hüseyin Kenan'ın kızı Melek oldu. Masmavi gözleri ile Lamia'ya benzetilen Melek karakterine genç oyuncu Leylifer Kızgınyürek hayat verdi.
O dönemin en favori çocuk oyuncularından olan Leylifer, dizi bittikten sonra ekranlardan tamamen çekildi. Dizinin fanları ise çocuk oyuncunun şimdilerde ne halde olduğunu ve ne yaptığını merak etmeye başladı. Peki, Dudaktan Kalbe'nin Melek'i ne yapıyor? Şimdilerde ne halde? İşte yanıtı...
DUDAKTAN KALBE'NİN MELEK'İ...
Burak Hakkı ve Aslı Tandoğan'ın başrollerini paylaştığı Dudaktan Kalbe dizisinde 'Melek' karakteriyle tanınan Leylifer Kızgınyürek, büyüdü. İngilizce ve İspanyolca eğitimi alan genç oyuncu, İzmir'de ailesi ile yaşıyor. Üniversite için Ankara'yı tercih etmek isteyen Kızgınyürek, yaşadığı değişimle şaşkına çevirdi. Genç oyuncunun son halini görenler, "Bu Melek mi?" "Ne kadar değişmiş!" "Küçüklüğünden oldukça farklı" tarzında birçok yorum yaptı.