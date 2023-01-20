Dudaktan Kalbe'nin Melek'inin son haline bakın koca genç kız oldu! Maviş gözleriyle hayran bırakan Leylifer Kızgınyürek'i görenler: "Hiç benzemiyor"

O dönemin en favori çocuk oyuncularından olan Leylifer, dizi bittikten sonra ekranlardan tamamen çekildi. Dizinin fanları ise çocuk oyuncunun şimdilerde ne halde olduğunu ve ne yaptığını merak etmeye başladı. Peki, Dudaktan Kalbe'nin Melek'i ne yapıyor? Şimdilerde ne halde? İşte yanıtı...