2 yıl önce boşanmıştı! Ömer dizisinin Nisa'sı Merve Dizdar'dan ilan-ı aşkı! Yeni sevgilisini ilk kez paylaştı! Bakın kim...

Şimdilerde Ömer dizisinde Nisa karakterini canlandıran Merve Dizdar, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2 yıl önce Gürhan Altundaşar ile boşanan Dizdar cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncudan Sevgililer Günü'nde ilk paylaşım geldi. Bakın Merve Dizdar'ın yeni aşkı kim...