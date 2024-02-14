2 yıl önce boşanmıştı! Ömer dizisinin Nisa'sı Merve Dizdar'dan ilan-ı aşkı! Yeni sevgilisini ilk kez paylaştı! Bakın kim...

Şimdilerde Ömer dizisinde Nisa karakterini canlandıran Merve Dizdar, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2 yıl önce Gürhan Altundaşar ile boşanan Dizdar cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncudan Sevgililer Günü'nde ilk paylaşım geldi. Bakın Merve Dizdar'ın yeni aşkı kim...
Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği 'Gülben' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Dizdar, son olarak Ömer'de Nisa rolüyle izleyici karşısına çıktı.
2 yıl önce Gürhan Altundaşar ile boşanan Dizdar, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Son dönemlerin popüler isimlerinden olan ünlü oyuncunun cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.