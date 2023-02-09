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Haberler Magazin “2 ay önce tüm hafta beraberdik” deyip acı haberi duyurdu! Zuhal Topal’dan kahreden paylaşım! Hatay’dan yarışmaya katılmıştı...

“2 ay önce tüm hafta beraberdik” deyip acı haberi duyurdu! Zuhal Topal’dan kahreden paylaşım! Hatay’dan yarışmaya katılmıştı...

Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası Zuhal Topal, sosyal medya hesabında dayısı ve kuzeninin vefat ettiğini söyledi. Ünlü sunucu, kısa bir süre sonra ise kahreden bir paylaşımda daha bulundu. Yemekteyiz yarışmasına Hatay'dan katılan Levent Şahin'in acı haberini duyuran Topal, "2 ay önce tüm hafta beraberdik" ifadelerini kullandı. Topal'ın paylaşımı yürek yaktı.

takvim.com.tr
09.02.2023 19:09 - Son Güncelleme: 09.02.2023 19:09
“2 ay önce tüm hafta beraberdik” deyip acı haberi duyurdu! Zuhal Topal’dan kahreden paylaşım! Hatay’dan yarışmaya katılmıştı...

Zuhal Topal, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremlerde dayısı, kuzeni ve arkadaşını kaybetti.

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“2 ay önce tüm hafta beraberdik” deyip acı haberi duyurdu! Zuhal Topal’dan kahreden paylaşım! Hatay’dan yarışmaya katılmıştı...

Yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından paylaşan Topal, " Dayım ve kuzenimin cansız bedenlerine ulaştılar" dedi.

“2 ay önce tüm hafta beraberdik” deyip acı haberi duyurdu! Zuhal Topal’dan kahreden paylaşım! Hatay’dan yarışmaya katılmıştı...

Ünlü sunucu, şöyle konuştu: "Acıma öfkem, yasıma geride kalanlar için umudum karıştı.

“2 ay önce tüm hafta beraberdik” deyip acı haberi duyurdu! Zuhal Topal’dan kahreden paylaşım! Hatay’dan yarışmaya katılmıştı...

Allah'ım yaşam savaşı verenlerini kurtulan tüm vatandaşlarımızın ve canla başla çalışan tüm ekiplerin yardımcısı olsun.

“2 ay önce tüm hafta beraberdik” deyip acı haberi duyurdu! Zuhal Topal’dan kahreden paylaşım! Hatay’dan yarışmaya katılmıştı...

"DUALARIM ÜLKEM İÇİN"
Arayan soran herkese teşekkür ederim. Dualarım ülkem için. Hepimizin başı sağ olsun"

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