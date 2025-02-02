Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

40'tan fazla ülkede verdiği konserlerle Türk müziğini dünya sahnelerine taşıyan Barış Manço, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Milyonların gönlüne taht kuran sanatçı, tam 26 yıl önce ise aramızdan ayrıldı. Sevenleri de Manço'yu ölüm yıldönümünde unutmadı.
Sosyal medyada şarkıları, fotoğrafları özlem içerikli mesajlarla yayınlanan merhum sanatçının hayatı da merak edildi. Barış Manço'nun ismiyle ilgili gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi.
Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, yıllar önce berdiği bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıkladı.
Doğukan Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes oldukça şaşırdı.
Doğukan Manço, YouTube'da yayınladığı "Barış Manço'nun asıl ismi" başlıklı videoda babasının neden birçok ismi olduğunu ise şöyle açıkladı: "II. Dünya Savaşı sırasında amcam dünyaya geliyor, gündeme yönelik olarak 'Savaş' ismi konuluyor. Yıllar sonra insanlar artık barış özlemiyle savaşın bitmesini beklerken babam doğuyor.
Babamın ilk ismi 'Mehmet', dedesi Mehmet Abdi Manço'dan geliyor.
Halam İnci Manço'dan dinlediğim kadarıyla; 1942'de kuzenleri Yusuf Ulcay vefat etmiş, 1943'te babam doğmuş. Onu da anmak üzere babamın ismine 'Yusuf' eklenmiş.
Bu kadarla da kalmamış. 5.5 kiloya yakın doğduğu için hastanede hemşireler 'Bunun adı Tosun olsun' demişler. Ve ismi kayıtlara 'Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço' olarak geçmiş.
1954'te ortaokula geçiş sınavına girerken nüfus müdürlüğüne gidip 'Tosun Yusuf' ismini çıkartmışlar"