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Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Alla Beni Pulla Beni, Gülpembe, Dönence, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Hal Hal, Kara Sevda, Can Bedenden Çıkmayınca ve daha nicesi... Modern zamanların ozanı, Türk müziğinin 'Barış Abi'si Barış Manço, aramızdan ayrılalı tam 26 yıl oldu. Sevenleri ise acı kaybıyla milyonları yasa boğan Manço'yu ölüm yıldönümünde unutmadı. Sosyal medyada şarkıları, fotoğrafları özlem içerikli mesajlarla yayınlanan merhum sanatçının hayatı da merak edildi. Barış Manço'nun ismiyle ilgili gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi.

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 12:15 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 12:15
Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

40'tan fazla ülkede verdiği konserlerle Türk müziğini dünya sahnelerine taşıyan Barış Manço, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Milyonların gönlüne taht kuran sanatçı, tam 26 yıl önce ise aramızdan ayrıldı. Sevenleri de Manço'yu ölüm yıldönümünde unutmadı.

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Sosyal medyada şarkıları, fotoğrafları özlem içerikli mesajlarla yayınlanan merhum sanatçının hayatı da merak edildi. Barış Manço'nun ismiyle ilgili gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi.

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, yıllar önce berdiği bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıkladı.

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Doğukan Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes oldukça şaşırdı.

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Doğukan Manço, YouTube'da yayınladığı "Barış Manço'nun asıl ismi" başlıklı videoda babasının neden birçok ismi olduğunu ise şöyle açıkladı: "II. Dünya Savaşı sırasında amcam dünyaya geliyor, gündeme yönelik olarak 'Savaş' ismi konuluyor. Yıllar sonra insanlar artık barış özlemiyle savaşın bitmesini beklerken babam doğuyor.

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Babamın ilk ismi 'Mehmet', dedesi Mehmet Abdi Manço'dan geliyor.

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Halam İnci Manço'dan dinlediğim kadarıyla; 1942'de kuzenleri Yusuf Ulcay vefat etmiş, 1943'te babam doğmuş. Onu da anmak üzere babamın ismine 'Yusuf' eklenmiş.

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Bu kadarla da kalmamış. 5.5 kiloya yakın doğduğu için hastanede hemşireler 'Bunun adı Tosun olsun' demişler. Ve ismi kayıtlara 'Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço' olarak geçmiş.

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

1954'te ortaokula geçiş sınavına girerken nüfus müdürlüğüne gidip 'Tosun Yusuf' ismini çıkartmışlar"

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

İşte ünlülerin gerçek isimleri...

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Cüneyt Arkın: Fahrettin Cüreklibatır

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Banu Alkan: Liz Remka Rebronja

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Ferdi Tayfur: Turhan Bayburt

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Kibariye: Bahriye Tokmak

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Muazzez Ersoy: Hatice Yıldız Levent

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Teoman: Fazlı Teoman Yakupoğlu

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Sezen Aksu: Fatma Sezen Yıldırım

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Şener Şen: Ali Haydar Şen

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Orhan Gencebay: Orhan Kencebay

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Asena: Onur Çakmak

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Seda Sayan: Aysel Gülaçar

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Doğuş: Orhan Baltacı

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Harika Avcı: Nermin Ocak

Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...

Müslüm Gürses: Müslüm Akbaş