Bill Gates'in evliliğini kadın çalışanıyla yasak aşk mı bitirdi?

Eşi Melinda ile aldığı boşanma kararı ile gündemden düşmeyen milyarder Bill Gates ile ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi. İddiaya göre Bill Gates bir kadın çalışanı ile evli olduğu dönemde ilişki yaşadı. Henüz şirketten resmi bir açıklama bulunmasa da konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı da gelen bilgiler arasında. Bu süreçte medyanın ilgisinden çekinen Melinda Gates ise çareyi ada kiralamakta buldu. İşte dünyanın konuştuğu haberden çarpıcı detaylar.

17.05.2021 10:24 - Son Güncelleme: 17.05.2021 10:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





