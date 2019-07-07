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Feyza Aktan'dan boşanan Özcan Deniz hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Görenler şok oldu...

Feyza Aktan ile Özcan Deniz çifti, 1 yıl önce Mart ayında nikah masasına oturmuş ve Nisan ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına almışlardı. Kendisinden 21 yaş küçük Feyza Aktan ile 11 gün önce tek celsede biten evliliğin ardından şok eden bir gerçek ortaya çıktı. Oğulları Kuzey'in velayetini ortak alan çift, yolları ayırdı ancak evleri henüz ayırmadı! Özcan Deniz'İn, yeni bir ev bulana kadar eski eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey ile Zekeriyaköy'deki villalarında yaşamaya devam edeceği öğrenildi. İşte Feyza Aktan ile Özcan Deniz'in görenleri şok eden evi...

07.07.2019 17:10 - Son Güncelleme: 07.07.2019 17:35
Feyza Aktan'dan boşanan Özcan Deniz hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Görenler şok oldu...

Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti, 1 yıl önce Mart ayında nikah masasına oturmuş ve Nisan ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına almışlardı. Kendisinden 21 yaş küçük Feyza Aktan ile 11 gün önce tek celsede biten evliliğin ardından şok eden bir gerçek ortaya çıktı. Oğulları Kuzey'in velayetini ortak alan çift, yolları ayırdı ancak evleri henüz ayırmadı! Özcan Deniz'İn, yeni bir ev bulana kadar eski eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey ile Zekeriyaköy'deki villalarında yaşamaya devam edeceği öğrenildi. İşte Feyza Aktan ile Özcan Deniz'in görenleri şok eden evi...

Feyza Aktan'dan boşanan Özcan Deniz hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Görenler şok oldu...

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Feyza Aktan'dan boşanan Özcan Deniz hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Görenler şok oldu...

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Feyza Aktan'dan boşanan Özcan Deniz hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Görenler şok oldu...

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Feyza Aktan'dan boşanan Özcan Deniz hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Görenler şok oldu...

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