Defne Samyeli'den üzen haber geldi sosyal medyadan o kişileri uyardı! Koronavirüse yakalanan Defne'nin sağlık durumu nasıl?
Defne Samyeli'den üzen haber geldi, ünlü isim sosyal medyadan o kişilere uyarıda bulunmayı ihmal etmedi. Şimdilerde oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, sosyal medyada yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Samyeli, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte koronavirüse yakalanan Defne Samyeli'nin sağlık durumu ve son hali...
Defne Samyeli'nin açıklaması şöyle:
"Covid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik... Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum. Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum... Benimle hemen iletişime geçip bundan sonraki süreçle ilgili beni bilgilendiren Sağlık Bakanlığı yetkililerine sonsuz teşekkürler... Karantinadayım. Bu durumda 4 Eylül'de Moda Deniz Kulübü'ndeki konserimizi iptal ettik. Yeni konser tarihini bildireceğiz. Oysa dört gözle bekliyordum. Ne yapalım. Sağlık olsun."